Un fuerte superciclón se acerca a India y Bangladesh, mientras las autoridades intentaban evacuar a millones de personas al tiempo que mantenían el distanciamiento social.

Se espera que Amphan toque tierra el miércoles por la mañana, y los meteorólogos advirtieron de extensos daños por vendavales, oleaje e inundaciones en ciudades populosas como Calcuta.

Tropical Cyclone #Amphan has rapidly intensified into a Category 5 equivalent. A major storm surge threat is headed for parts of India and Bangladesh: https://t.co/DQI6qw2O52 pic.twitter.com/02x4maw6cN

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 18, 2020