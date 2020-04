Decenas de millones de estadounidenses están bajo alerta de un clima severo este jueves ya que un sistema de tormentas puede llevar el riesgo de vientos huracanados al epicentro del brote de coronavirus en el país, reseñó FOX News.

El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SPC en inglés) dijo que podrían ocurrir “ráfagas de viento dañinas” alrededor del mediodía del jueves en las áreas metropolitanas de Washington D.C. y Nueva York, mientras que otro sistema de fuertes tormentas podría atacar partes de Texas y afectar a unos 70 millones de personas.

En dichas ciudades la respuesta médica ha incluido tiendas de campaña afuera de los hospitales ya que los mismos están colapsados de pacientes por COVID-19.

@NWSSPC places much of southern New England under a marginal risk for severe weather this afternoon. Isolated severe storms are possible. Main threats are hail, gusty winds and heavy rain. pic.twitter.com/e81xqZWnyI

— Don Maher (@DonMaherWMN) April 9, 2020