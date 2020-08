Acusan al programa Suelta la sopa de humillar a Lili Estefan y Raúl de Molina

Acusan a Suelta la sopa de humillar a Lili Estefan y Raúl de Molina. Después de que el conductor de El Gordo y la Flaca asegurara que la modelo Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto, expresidente de México, llevarían al menos 2 meses de estar separados, Jorge Bernal y Juan Manuel Cortés, conductores de Suelta la sopa, desminitieron esta información.

A través del canal de YouTube de Karol Tamiko, se presenta el recuento de estos hechos, en donde los conductores de Suelta la sopa humillaron a Raúl de Molina, y de paso a Lili Estefan, al desmentir su “exclusiva”.

Con más de 36 mil vistas hasta el momento, en este video se cuenta que tras el anuncio de la “supuesta novia” de Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz, que tenía coronavirus, el conductor Raúl de Molina aseguró en El Gordo y la Flaca que la pareja se había separado hace al menos dos meses.

“Tania Ruiz ya no está con Peña Nieto desde hace más de dos meses atrás y lo digo en el programa porque ha salido en muchos lugares, pero hoy se lo puedo confirmar porque viene de una fuente demasiado buena que no creo que me va a dar mentira porque es muy cercano a algunas de las personas involucradas en esto”, expresó Raúl de Molina sin imaginarse lo que los conductores de Suelta la sopa le tendrían preparado.

