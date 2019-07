Página

Existen diferentes tipos de fenómenos que circulan en internet y se vuelven virales; sin embargo, no todos son reales.

Un vídeo en Perú muestra el cuerpo de una momia extraterrestre, mientras que en Sacramento, California, el borde de la tierra flota en el cielo.

Descubre el sitio exacto que fue la inspiración para el mundo de Pandora en Avatar y la explicación de aquellos mares que chocan pero no se mezclan.

Los sucesos sobrenaturales son aquellos que salen de lo ordinario y que muchas no encontramos una explicación lógica ante él. Sin embargo, en esta ocasión queremos centrarnos en 5 hechos sobrenaturales que causaron pánico y revelarte que es en realidad lo que sucedió.

1.- Momia extraterrestre en Perú

El primero de nuestros sucesos sobrenaturales es un extraño cuerpo descubierto en Nazca, Perú, llamó la atención del mundo entero, pues suponía ser el cuerpo de una momia extraterrestre. Ante los hechos un grupo de investigadores extranjeros decidieron acudir al lugar y realizar una investigación. Sin embargo, en el vídeo donde se muestra el cuerpo ha llegado a más de 7 millones de reproducciones. Por otra parte, se ha cuestionado la veracidad del vídeo pues en él no se muestra ningún tipo de precaución para no contaminar la evidencia ni la realización de la prueba de carbono. También otras investigaciones han determinado que este cuerpo ha sido modificado, es decir, naturalmente no es como luce sino que fue mutilado para lucir así.

2.- Montañas flotantes en China

Las montañas de Zhangjiajie en China habían estado por mucho tiempo fuera del radar turístico. El hecho cambio cuando el espectacular bosque de piedra conocido como “Las columnas del cielo del sur”, sirvieron de inspiración para crear las montañas flotantes de Avatar. Antes era imposible acceder a este sitio. Sin embargo, ante la popularidad del paisaje por la película se han creado accesos que facilitan visitar el sitio o simplemente verlos en video.

3.- Rayo impacta río y provoca gran explosión

Un vídeo muestra el momento exacto en que un rayo impacta un río y provoca una fuerte explosión. En dos días se volvió viral, alcanzando más de 17 millones de reproducciones y compartido por más de medio millón de personas. Sin embargo, se comprobó que este vídeo era falso y que el rayo no venía del cielo sino de un alambre a un costado. El vídeo original había sido publicado en el 2012 por una compañía finlandesa de ingeniería “Rannikon Merityö”.