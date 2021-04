Submarino hundido. La Armada de Indonesia reportó el sábado la aparición de artículos de un submarino desaparecido el pasado miércoles, que salieron a flote, lo que indica que la embarcación con 53 personas a bordo se ha hundido y no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes, informó la agencia Associated Press .

Aunque no había habido indicios de vida desde el submarino, las familias de la tripulación mantenían la esperanza de que el masivo operativo de búsqueda diese con la embarcación a tiempo. “La familia está bien y sigue rezando”, dijo Ratih Wardhani, hermana de Wisnu Subiyantoro, un marino de 49 años. “Somos optimistas de que el Nanggala pueda ser rescatado con toda la tripulación”.

Se espera que más tarde el sábado se unan también barcos de rescate de Singapur, mientras que los malasios llegarán el domingo, reforzando el rastreo submarino, dijo Djawara Whimbo, vocero del ejército indonesio, antes el sábado. Un buque hidrográfico indonesio no pudo dar todavía con un objeto no identificado que mostró un alto magnetismo, que había sido detectado antes a una profundidad de entre 50 y 100 metros (entre 165 y 330 pies), agregó.

El presidente del país, Joko Widodo, ordenó que se haga todo lo posible para localizar el submarino y pidió a los indonesios que recen por el regreso seguro de la tripulación. La búsqueda se centra en una zona próxima a la posición de inicio de su última inmersión, donde se halló una marcha de petróleo, pero por el momento no hay indicios concluyentes de que corresponda a la embarcación.

Varios países vecinos se preparaban para sumarse a la compleja operación. El KRI Nanggala 402, un submarino diésel, no realizó un reporte programado durante unas maniobras el miércoles. Las autoridades reportaron una mancha de aceite y olor a combustible diésel cerca de donde había comenzado su última inmersión.

La última inmersión fue a unos 96 kilómetros (60 millas) al norte de la isla turística de Bali, aunque no había pruebas definitivas que conectaran la mancha con el submarino, indica AP. Se estima que el submarino tendría oxígeno hasta las 3 de la madrugada del sábado.

Encuentran ‘raro’ objeto no identificado

Según dijo a la prensa el jueves el jefe del Estado Mayor de la Armada indonesia, el almirante Yudo Margono, los rescatistas encontraron un objeto no identificado con un alto magnetismo en la zona, que las autoridades esperaban fuera el submarino.

La mayoría de los submarinos se destruyen si bajan más de 200 metros, debido a la presión sobre su casco, explicó Ahn Guk-hyeon, empleado de la firma surcoreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. para The Associated Press.