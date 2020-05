Dan a conocer llamada al 911 de sospechoso de asesinar al joven afroamericano Ahmaud Arbery.

Travis McMichael, acusado del asesinato, habría alertado al 911 sobre un supuesto ladrón días antes.

Las autoridades de Georgia no descartan efectuar más arrestos en el caso que ha provocado protestas.

En la medida que transcurre el tiempo, surgen nuevas evidencias en el caso del asesinato a tiros del joven afroamericano Ahmaud Arbery, entre ellas una llamada al 911 por parte del presunto autor del los hechos, días antes del mortal tiroteo en un barrio residencial de Brunswick, en Georgia.

La grabación, obtenida por el https://www.ajc.com/news/crime–law/just-startled-travis-mcmichael-dialed-911-days-before-shooting/cW9EyvfTBkwv6n16B4GT7I/, fue realizada por Travis McMichael, ahora acusado del asesinato de Ahmaud Arbery, y quien habría alertado al servicio de emergencia sobre un supuesto ladrón en su zona de residencia, de acuerdo con el audio filtrado.

Days before Ahmaud Arbery was pursued by two white men and fatally shot neighbors — including one of the suspects report an earlier encounter at the site.#BNC #BlackNewsChannel #AhmaudArberyhttps://t.co/VLFU1WyJr8 — Black News Channel (@BlackNewsC) May 14, 2020

“Cuando me di la vuelta y retrocedí, metió la mano en el bolsillo y corrió hacia la casa, así que no sé si está armado o no, pero estaba actuando como lo estaba”, dijo McMichael en la grabación, donde habla claramente de una supuesta arma en manos del probable ladrón.

Las autoridades de Georgia no descartan efectuar más arrestos en el caso, por el cual Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis, de 34, fueron acusados de asesinar a tiros al joven de 25 años, tras la difusión de un video grabado con un teléfono celular que muestra el incidente y que ha generado protestas y una ola de indignación en todo el país.

NEW: A 911 call from the neighborhood where #AhmaudArbery was shot, and more security camera video from the home under construction, both recorded 12 days before the shooting. Are they connected to his case? https://t.co/c5J9YVpbKG pic.twitter.com/Qtdm7OLeVC — HLN (@HLNTV) May 14, 2020

Tras la detención de padre e hijo, de raza blanca, el director del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), Vic Reynolds, dijo en una rueda de prensa que es posible que se realicen más arrestos a medida que avance la investigación, que la asumió la agencia esta misma semana a más de dos meses del incidente.

“Si los hechos llevan a los agentes a tener que hacer más arrestos en el caso, lo van a hacer”, declaró Reynolds, que agregó que están investigando a todas las personas involucradas, incluyendo al autor del video, al parecer un allegado de los McMichael.

AJC has published security footage from the under-construction home showing a person matching Ahmaud Arbery walking into the garage & then around the back of the house. He later exits through the front door & runs down the street. Video matches 911 call. https://t.co/VhOqA2UuHk — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 9, 2020

El anuncio se da el mismo día que cientos de personas se congregaron este viernes frente a la corte del condado de Glynn, donde se asienta Brunswick, para exigir justicia por la muerte de Arbery ocurrida el pasado 23 de febrero mientras trotaba por Satilla Shores, un barrio residencial de la localidad.