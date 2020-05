Las autoridades en el estado de Georgia arrestaron este jueves a dos hombres blancos -padre e hijo- acusados del asesinato en febrero de un joven afroamericano que practicaba deporte al creer que era un ladrón.

El arresto llegó después de que el martes un abogado publicó un video del incidente, que ha creado una gran indignación en Estados Unidos, reseñó Efe.

Los detenidos, Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis, de 34, están acusados de matar a tiros a Ahmaud Arbery, de 25, en un barrio residencial de la localidad costera de Brunswick el 23 de febrero pasado.

En el video, grabado con un teléfono celular por un colega de los McMichael, se aprecia a Arbery trotando por una calle residencial. Luego el joven se encuentra con la camioneta detenida de los McMichael y la supera.

So if this video hadn’t emerged of Travis McMichael killing Ahmad Arbery the D.A would have never brought this to the grand jury? So a black man can now add jogging to the “Things you can’t do while black” list. #AhmadArbery #JusticeForAhmaudArbery pic.twitter.com/VzyA4Y8yTz

— 🌊Sunny Baudelaire🌊 💅🏽💁🏽‍♀️ (@AquilaThomas09) May 6, 2020