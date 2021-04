Amiga de Rossana Delgado revela nuevos detalles respecto al caso del asesinato de la hispana

Según Jennifer Nuñez, una de las sospechosas llamó a la policía para que le pidieran al esposo de Rossana que se fuera de su casa

“La policía no actuó, lo que hizo fue decirles que se retiraran o que los meterían presos”, indicó la mujer Sospechosa Rossana Delgado. Una amiga de Rossana Delgado, la madre venezolana asesinada en Atlanta, Georgia, reveló nuevos detalles respecto al caso que ha conmocionado a la comunidad hispana en Estados Unidos. Tras conocerse que Yhony Castro, el esposo de Rossana se había encontrado cara a cara con Megan Alyssa Colone, una de las sospechosas, la misma noche de la desaparición de la hispana, su mejor amiga Jennifer Nuñez reveló que Colone había denunciado a Yhony con la policía. Sospechosa de asesinato denunció al esposo de Rossana Delgado En una entrevista ofrecida a Univision 34 Atlanta, Nuñez reveló que Colone llamó a la policía para que le pidieran al esposo de Rossana que se retirara de su propiedad al tiempo que Yhony exigía saber si su esposa estaba dentro de la vivienda. “Una de las principales sospechosas en la muerte de Rossana hizo una denuncia a la policía para que Yhonny y las personas que estaban ubicadas ahí se retiraran”, reveló Nuñez.

La policía se negó a revisar la vivienda De acuerdo con Nuñez, Yhony le comunicó a los oficiales que su esposa había desaparecido y que el GPS de su celular mostraba que esa casa en Dacatur era una de las últimas ubicaciones de su esposa. “Ellos le pidieron a la policía que entrara, que rastreara, le dijeron que había pruebas, le mostraron la ubicación del GPS donde mostraban que era esa casa”, indicó Nuñez. Archivado como: sospechosa Rossana Delgado.

Declaraciones de un vecino Según indicó Nuñez a Univision 34 Atlanta, un vecino de la sospechosa confirmó que había visto el carro rojo de Rossana en la propiedad de la sospechosa. “Un vecino que confirmó que había visto el carro rojo ahí”, relató la mejor amiga de Rossana. “Hubo muchas otras señales que en ese momento ellos lo mencionaron y la policía no actuó, lo que hizo fue decirles que se retiraran o que ‘los meterían presos’. No actuaron con instinto ni por más que se le mostraron las evidencias de decirle ahí se encuentra y puede que está viva y ellos no actuaron, sino que siguieron un protocolo que me parece absurdo, porque fueron los momentos y las horas más cruciales para haber podido dar con Rossana”, dijo Nuñez. Archivado como: sospechosa Rossana Delgado.

Conmoción en la comunidad hispana Tras conocerse estos recientes detalles sobre el caso del asesinato de Rossana Delgado, la comunidad hispana no ha tardado en condenar la falta de acción oportuna por parte de la policía al momento en que el esposo de la hispana denunció la desaparición de Rossana en ese vivienda. “Quiere decir que si la policía hubiese actuado como debió ser Rossana estaría viva. ¡Qué impotencia!”, “Qué rabia, qué impotencia tan grande tal vez sería hoy otra historia y estuviera viva”, “Hay que unirnos como comunidad porque hoy fue ella mañana puede ser cualquiera de nosotros! #justiciapararosanadelgado”, son algunos de los comentarios de los cibernautas. Archivado como: sospechosa Rossana Delgado.

¿Negligencia policial? Muchos usuarios en redes sociales han apuntado que si los oficiales hubiesen escuchado a Yhony cuando acudieron a la vivienda de la sospechosa tal vez Rossana ahora estuviera viva. “La policía fue negligente en este caso. Si en ese momento actúan cuando el esposo se encontraba en el último lugar indicado por el GPS, la chica estaría viva ya que según reportes la muerte fue el martes”, escribió una cibernauta. “Deberían meter preso al policía por complicidad, si había un testigo y habían pruebas (ubicación de celular y máscaras con sangre), eso ya es una escena de crimen, el policía no pidió orden para entrar porque no quiso, o porque están metidos en el negocio de proteger a los Pimps que trafican mujeres”, “Por eso hay que reformar la policía, si habían máscaras con sangre ellos tenían que pedir la orden para entrar. Ni siquiera hicieron el intento”, “A la policía no le importa porque somos hispanos. Salgamos a protestas en Atlanta y la familia debe demandar a la policía!”, se lee en los comentarios de la publicación de Univision 34 Atlanta.

Pistas sangrientas Según Nuñez, el esposo de Rossana encontró una mascarilla ensangrentada en el Depósito Público. Nuñez dijo que posteriormente la policía indicó que la sangre pertenecía a Rossana. Asimismo, Nuñez agregó que Castro se dirigió a la casa de Decatur, mencionada anteriormente, tocó el timbre y habló directamente con Megan Alyssa Colone, de 30 años de edad, una de las sospechosas del asesinato de Rossana, sin pensar que esa mujer estaría presuntamente implicada en la muerte de su esposa.

“Fingió que no sabía lo que estaba pasando” “Fingió que no sabía lo que estaba pasando”, dijo Núñez en una entrevista en español con Paola Suro de 11Alive. “Se fue corriendo. La familia me dijo que tenía tanto miedo que incluso dejó a una niña pequeña de aproximadamente un año con ellos”. Según la Oficina de Investigaciones de Georgia, Colone también es conocida como Grace Beda. “Yo diría que hay una probabilidad cercana al 100% de que Rossana estuviera dentro de esa casa en ese momento y podría haber estado viva”, dijo Núñez. “Si la policía hubiera actuado con rapidez y hubiera escuchado a Yhony, las cosas podrían haber sido diferentes”.