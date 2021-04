El pasado 16 de abril Rossana Delgado, de 37 años de edad, se comunicó con su esposo Yhony Castro para decirle que llegaría a su casa para cenar luego de recoger a su último cliente del día. La mujer venezolana trabajaba para la compañía One Taxi Services en el condado de Gwinnett.

“Fingió que no sabía lo que estaba pasando”, dijo Núñez en una entrevista en español con Paola Suro de 11Alive. “Se fue corriendo. La familia me dijo que tenía tanto miedo que incluso dejó a una niña pequeña de aproximadamente un año con ellos”.

El cuerpo de Rossana encontrado dentro de la vivienda de la sospechosa

Nuñez dijo que el cuerpo de Rossana fue encontrado el 20 de abril dentro de la cabaña Cherry Log de la sospechosa. Las autoridades están buscando no solo a Megan Alyssa Colone, sino también a otros sospechosos identificados como Juan Ayala-Rodríguez de Gainesville, de 35 años, Oscar Manuel García de Austell, de 26 años, y Mario Alberto Barbosa-Juárez de 29 años de Oklahoma City.

Nuñez agregó que la familia no conoce a ninguno de ellos. “Necesitamos mucho apoyo para que podamos poner sus rostros en cada rincón de este país, para que no tengan dónde esconderse y para que no tengan paz”, dijo. “Se llevaron nuestra paz”.