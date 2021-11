Clarissa Molina ¿se arregló la cara?

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ impacta con su rostro

Los fanáticos de la presentadora no pueden creer su ‘transformación’ Clarissa Molina y su rostro, es noticia, no precisamente por su hermosura, sino porque ¿se lo arregló? Mientras la bella ex reina de belleza se alista para los Latin Grammy, a horas del evento, la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ impacta con un video en que se levantan sospechas de si se ‘hizo algo’ en la cara. Y es que, la polémica joven, siempre se ha caracterizado por ser hermosa y muy carismática, sin embargo, esta ocasión una parte de si rostro impactó a sus seguidores y Clarissa Molina fue ‘objeto’ de críticas al por mayor, a través de un video que subió desde el coche llegando a Las Vegas. Clarissa Molina y su rostro causan conmoción Aunque la conductora supo aprovechar su momento con sus fanáticos contando lo que estaba preparando para hacer su debut como presentadora en los Latin Grammy, las miradas se posaron en su rostro y su mentón, del que la gente opinó que se veía bastante alterado y pronunciado. Aunque en distintas ocasiones, Clarissa Molina ha demostrado ser de belleza natural, con un cuerpo estilizado producto del ejercicio y su alimentación, la gente comienza a dudar si recurre a ciertos procedimientos estéticos para ‘realzar’ su belleza en la pantalla, ¿será que en este momento fue evidente?

‘La transformación’ de Clarissa Molina deja a todos adivinando por su rostro A bordo de un coche, con una blusa blanca y cabello lacio, con su bella sonrisa y sus ojos cubiertos por enormes gafas cafés, Clarissa Molina enfoca su rostro para contarle a sus miles de seguidores que está lista para conducir parte de los Latin Grammy a celebrarse en Las Vegas, Nevada. “Oficialmente estamos aquí en Las Vegas para los Latin Grammy camino a la gran noche, ustedes saben, primera vez voy a estar conduciendo, así que super emocionada, preparándome, los pormenores, ustedes saben… ¿qué color debería ponerme en la alfombra?”, es lo que se escucha decir a Clarissa Molina.

El rostro de Clarissa Molina es puesto ‘en duda’ Mientras hablaba y explicaba lo que hacía en Las Vegas, Clarissa Molina enfocaba su rostro y volteaba a los lados para dejarlo de perfil y para impacto de muchos se evidenció en un mentón muy levantado y como pocas veces se había visto, aunque el maquillaje pudiera disimularlo. A lo anterior, la gente comentó: “Cómo que hasta la voz la cambia”, “Se ha puesto mucha barbilla ésta chica o es el filtro?”, “Ella no termina de gustarme, la siento y la veo muy sobreactuada. Mi humilde opinión”, “Hasta la cara se le ha alargado! yo rebajé 16 libras y eso no es así tan fácil no sé”, “No se quien será, pero veo muchísimo mentón”.

El mentón del rostro de la presentadora levanta sospechas Los comentarios por la barbilla de Clarissa Molina posaron la polémica sobre su rostro y la gente no tuvo piedad en criticar a la bella conductora de ‘El Gordo y la Flaca’: “¿Qué se hizo en la cara?”, “¿Se ha hecho algo en la barbilla?”, “Ok, su barbilla es un poema”, “Mucha cumbamba..mentón..qué largo perfil no le favorece”. “La toca porque no la siente, muy exagerada la quijada”, “Clarissa qué le pasó a tu mentón? Como que te lo hicieron muy grande de perfil se te ve fatal”, “100% chica reconstruida, era demasiado hermosa sin tanto retoque, pero bueno esa es la moda ahora”, “Muchos implantes”, “Esa quijada”, “Esta mujer tiene la cara de forma de no sé muy rara una quijada muy pronunciada no es atractiva”, comentaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CLARISSA MOLINA Y SU ROSTRO ¿SOSPECHOSO?

Romance al por mayor y ¿con planes de boda y embarazo? Luego de que este fin de semana, el periodista Javier Ceriani, de Chisme no Like, desatara especulaciones sobre que Clarissa Molina estaba embarazada de su novio de semanas Vicente Saavedra, ahora, la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ salió a despejar dudas con una potente imagen. Y es que la ex reina de belleza se encuentra en ‘la mira’ de todos desde que ‘la sorprendieron’ con su novio Vicente Saavedra y la supuesta ‘mala fama’ que el empresario musical tiene, pues las ex parejas lo denunciaron por violencia y además hace años fue señalado como presunto cómplice de asesinato junto con su entonces representado, el cantante Ozuna.

Clarissa Molina ¿embarazada? A raíz de que los periodistas de Chisme no Like dieron a conocer su relación con Vicente Saavedra, a Clarissa Molina no le quedó de otra más que aceptarlo y anunciarlo en ‘El Gordo y la flaca’, momento en que comenzaron las advertencias por la mala reputación de su pareja. Sin embargo, hace unos días cuando se rumoraban planes de boda, dado que la exreina de belleza acababa de decir que Vicente Saavedra ya había conocido a su papá, y que incluso le había dado un anillo para oficializar su relación, ahora unas fotografías despertaron polémica de supuesto embarazo.

La foto de Clarissa Molina que despeja dudas ¿embarazada? En recientes publicaciones de imágenes de Clarissa Molina junto a Vicente Saavedra se pudo vera la conductora muy feliz celebrando a su amor en su cumpleaños, en una fiesta donde portaba una blusa pegada al cuerpo color negro con un cinturón en su vientre ¿abultado? Según reportes de Javier Ceriani, se desataron las especulaciones de que Clarissa Molina estaba embarazada porque su cuerpo lucía algo ‘distinto’, aunque en las poses en las que fue retratada bien pudieron ser malinterpretadas, pues ahora la novia de Vicente Saavedra se presumió en bikini.

¿Barriga de embarazo? Ella despeja dudas En su más reciente imagen a bordo de un yate, Clarissa Molina no luce para nada embarazada, al contrario, posa con su cuerpo en bikini y sus brazos abiertos a pleno atardecer con luz tenue y dejando bastante que claro que por el momento no está embarazada dado que comenzó apenas su relación con Vicente Saavedra. “Another sunset. Otro atardecer”, fueron las palabras que escribió Clarissa Molina en su imagen con una gorra de sol blanca que hacía juego con su sexy bikini en blanco y negro, cuyo diseño lucía perfecto en su tonificado y delgado cuerpo, que ni de lejos pudiera hacerse pasar como el de alguien embarazada.

Pese a que no está embarazada, la gente sigue con dudas de su noviazgo Además de ‘chulearle’ el cuerpo, varias personas parecen comentar su desacuerdo con el noviazgo de Clarissa Molina con Vicente Saavedra, pues así se lo hicieron saber con opiniones en la foto en bikini: “¿Y las hijas del novio no son invitadas o no las quieren sacar en foto par seguridad?”, “Se ve que estás contenta pero cuidado con el hombre”. “Por fin una foto sin el novio”, “Esperemos no termines en el Juzgado”, “Te está ganando el interés bebé, llevarás una cachetada y al final dirás que todos son iguales”, “Clarisa caiste en las garras de esos vagos reguetoneros, te creía mas inteligente, aprende a Thalia”, “El que está enamorado se ciega”, “Ahora sí se nota que te están dando hasta para llevar”, comentaron más personas-

Clarissa Molina y Vicente Saavedra más enamorados que nunca Clarissa Molina embarazada. La famosa modelo dominicana, Clarissa Molina se encuentra en una etapa de su vida donde el amor es lo único que importa, en distintas ocasiones se le ha visto bastante enamorada junto a su novio Vicente Saavedra. A pesar de su oscuro pasado, Molina hace saber que es el amor de su vida, pero ¿Por qué estará tan enamorada? En estos últimos días la pareja de enamorados celebraban juntos el cumpleaños de Vicente, y fueron un par de polémicas imágenes que compartió el joven en su cuenta de Instagram las que levantan sospechas. En varias instantáneas la conductora del Gordo y la Flaca aparece tocándose el vientre. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.