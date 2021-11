Además de mostrar que estás pasando un buen momento, sonreír puede tener más beneficios que podrían sorprenderte. El simple acto de sonreír, como resultado, podría ser una inversión en tu propio bienestar. Para celebrar tu sonrisa y el bien que puedes hacer con ella, te damos 10 beneficios NO obvios aparejados a sonreír. No seas tímida y no lo pienses, sólo sonríe más.

1. Endorfinas maravillosas

Uno de los beneficios más evidentes de sonreír es simplemente que se siente bien. Esto es porque cuando sonríes, los movimientos de los músculos de la cara causan la liberación de endorfinas, que son los neurotransmisores responsables de hacerte sentir feliz. Aunque sea una sonrisa forzada, funciona.

2. Con una sonrisa hay menos estrés

La liberación de endorfinas en el cerebro también trabaja para bajar los niveles de cortisol en el torrente sanguíneo. El cortisol es la hormona que se encarga de hacerte sentir estresada (y también puede causar aumento de peso en la zona abdominal). Prueba a sonreír la próxima vez que te sientes estresada y te sentirás más serena.

3. Cuando tienes una sonrisa eres más atractiva

Una de las ventajas clave de sonreír es que te hace más atractiva. Las sonrisas son contagiosas y si tu sonrisa hace que te sientas más feliz, también otros se sentirán más felices. Desde los cajeros a los jefes, incluso al oficial de policía a punto de ponerte una multa, una sonrisa puede hacer todo más agradable y eficiente.