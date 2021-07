¿La golpeaba? Sofía Castro tuvo un episodio de violencia en el noviazgo que no dudó en comentar a la gente para que las jóvenes sepan que eso sucede a cualquier mujer y a cualquier edad, no con su pareja actual, sino con un novio anterior al que tiene ahorita y del que está perdidamente enamorada.

Sofía Castro fue contundente sobre el tema de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

Se le preguntó a Sofía Castro si alguna vez en lo que vivió con la expareja presidencial, había presenciado algún tipo de violencia por parte de Enrique Peña Nieto hacia su madre Angélica Rivera como se había asegurado y la joven actriz fue tajante en aseverar lo siguiente:

“Para nada, no fue así, cero… a mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas, ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto, ni la de mi papá, yo hablo por mi y por eso fue que yo conté mi propia historia, porque quería levantar la voz a favor de muchas mujeres…”, comenzó diciendo.