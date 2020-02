View this post on Instagram

Es esa sonrisa la que mantiene y mantendrá siempre vivo el recuerdo y legado de un hombre que conquistó el corazón de miles de personas que firme a sus ideas, llevo sus sueños y tradiciones más allá de las fronteras, evolucionando lo ya establecido. Un hombre que nos enseñó que lo más importante en la vida no son las cosas materiales, si no el amor, la familia, la humanidad y el respeto. Un hombre que nos demostró el verdadero significado de la amistad y nos incitó a disfrutar de las cosas bellas y sencilla de la vida. Enseñándonos así que cada persona tiene una misión en esta vida y la de él ya estaba cumplida. Gracias Hugo Figueroa por permitirnos coincidir en esta vida contigo. Estamos seguros que algún día volveremos a encontrarnos y mientras eso pase tu recuerdo nos confortará y vivirá en cada uno de los corazones de la gente que te quiere, que te admira y a la que con tu esencia cambiaste la vida… te extrañamos Hugo. #rancholamision #lostorosbarbaros #losbarbaros #hugofigueroa #juliantlaguerrero #jaripeo #LaLeyendaContinua #GiraUSA2019 #somosbarbaros #fuerzabarbara