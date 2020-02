View this post on Instagram

La novia del piloto que murió en un trágico accidente de helicóptero junto con el ícono de la NBA #kobebryant "nunca lo superará" y necesita respuestas, afirma un amigo. Ara Zobayan estaba pilotando el helicóptero Sikorsky S-76 cuando cayó en una espesa niebla entre las montañas de Santa Mónica el domingo por la mañana, matando a todos a bordo. El hombre de 50 años amaba a su compañera Tessie 'Tess' Davidson "sin medida" y ella "no esta bien en este momento", le dijo un amigo cercano al Mail Online. La pareja mantenía durante 11 años una relación. Su amigo Jesse Clark dice que todos los que conocían a Ara, incluidos los dos niños de Tess que lo consideraban como un padre, "todavía están de luto". "Tess nunca lo superará. Ese fue el impacto que tuvo en su vida", continuó.