Jeanettrius Moore sobrevivió al violento ataque que cobró la vida de Eve Moore, de tan sólo 7 años, Daquan Moore de 23, Anthony Johnson, de 35 y Tomeeka Brown, 44 años. De acuerdo con el The Washington Post , la mujer se habría negado a entregar el dinero.

Además, el Washington Post señala que la La Oficina del Fiscal del Condado de Marion analizará el violento caso antes de presentar formalmente las acusaciones; hasta el momento de la redacción de esta nota no está claro si el hombre de Indianápolis cuenta con un abogado.

Pese a que no ha sido acusado formalmente el hombre se enfrenta a cuatro cargos preliminares por asesinato, un cargo por intento de asesinato y otro de robo, según revela el subjefe de investigaciones del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Craig McCartt.

“Comenzó a disparar a todos en la casa”

Pese a que las autoridades no han señalado si la disputa hizo a el tercer cheque el ‘culpable’ de las muertes, las investigaciones han comenzado tras los violentos hechos. “Eso todavía no está confirmado en este momento”, reveló un portavoz a The Washington Post.

“Solo sabemos que hubo una discusión allí que se intensificó hasta el punto en que sacó su arma y comenzó a disparar a todos en la casa”, dijo el subjefe de investigaciones del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Craig McCartt en una conferencia de prensa.