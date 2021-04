Los siguientes fueron de 2.5 o menos. Generalmente no se sienten y son los sismos más comunes, con un número de alrededor de 900,000 cada año, según el USGS.

No hubo informes de daños en ninguna de las áreas afectadas.

Horas antes, un sismo menor sacudió la frontera entre Texas y Nuevo México cerca de Whites City, una pequeña comunidad al norte de la frontera estatal. El evento de magnitud 2.7 no fue lo suficientemente fuerte como para sentirse y golpeó un área escasamente poblada.

El sábado, ocurrió un terremoto de magnitud 3.3 en Smiley, una comunidad de alrededor de 700 habitantes en el condado de Gonzales. No se informó de daños.

Sin embargo, no es el ‘único mal’ que ha azotado el país asiático. Inundaciones, atentados y más terremotos son algunos de los desastres que han ‘desolado’ a Indonesia. Apenas el pasado 7 de abril, las autoridades reportaron al menos 126 muertos por otra catástrofe.

El más afectado fue el distrito de Flores Oriental, en la isla de Adonara, donde se habían recuperado 67 cuerpos por ahora y quedaban seis desaparecidos, reveló The Associated Press. El deslave del domingo sorprendió a la gente cuando dormía.

Misma erupción que se abatió sobre más de una docena de pueblos, señala The Associated Press. Al menos 28 personas murieron y 44 estaban en paradero desconocido, según la Agencia Nacional de Alivio de Desastres. Cientos de policías, soldados y vecinos excavaban en los restos con las manos desnudas, palas buscando a los que habían quedado sepultados.

Las ‘tragedias’ parecen no parar, y es que, recientemente más de 900 personas fueron desalojadas de madrugada de una aldea debido a un gigantesco incendio en la refinería Pertamina Balongan, en la provincia indonesia de Java Occidental, informó AP.

Gigantesco incendio provoca evacuación

La causa del incendio aún se estaba investigando, indicó en una conferencia de prensa Nicke Widyawati, director general de la corporación estatal de gas y petróleo, Pertamina. En el momento del siniestro había una tormenta con rayos y fuertes lluvias, según empleados de Pertamina.

Imágenes por satélite de Planet Labs Inc. analizadas por The Associated Press mostraban una enorme columna de humo negro que se alzaba desde la refinería y sobre el poblado cercano. El fuego parecía localizado en cuatro tanques en el centro de las instalaciones.