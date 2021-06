Habitantes de New Jersey despertaron con un sismo

El temblor fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos

Cada vez son más recurrentes los terremotos ¿se acerca el Big One? Los habitantes de New Jersey despertaron la mañana de este miércoles con un sismo de 2.4 de intensidad en ciertas partes de la mencionada zona, luego de días de intenta actividad sísmica en la que cada vez es más recurrente sentir un temblor en ciudades de EEUU en donde antes no se percibían. Por años se ha dicho por parte del Servicio Geológico de EEUU que ciertos estados son más propensos a sentir sismos por la zona en la que están situados, como California y la denominada falla de San Andrés, sin embargo, es cierto que últimamente, aunque son de menor intensidad, los temblores son más frecuentes ¿The Big One está cerca? Sismo despierta a habitantes de New Jersey Según reportes del portal ‘Fox29’, el sismo de New Jersey tuvo lugar al sur de Tuckerton poco antes de las 7 de la mañana, a las 6:50 horas, cuando miles de personas se encuentran arrancando su día o preparándose para ir a trabajar, sin embargo, debido a la magnitud, no fue tan perceptible. Datos del Servicio Geológico de EEUU apuntan que el temblor de New Jersey fue a 5 kilómetros de profundidad por lo que pocas fueron las personas que lo sintieron, aunque sí fue perceptible, pero ¿qué tan común es que un sismo de este tipo se registre en dicha zona?

¿Es inusual sentir temblor en New Jersey? Afortunadamente no se han reportados daños ni heridos ante el sismo de 2.4 de intensidad en New Jersey registrado este miércoles, pero ¿qué tan seguido se presentan estos fenómenos telúricos en el estado? Con este temblor, se han registrado cuatro en el último año. Según datos del gobierno de New Jersey, un temblor que azotó el estado de manera fuerte sucedió en 1884 cuando se registró uno de 5.5, por lo que no se descarta que en cualquier momento pudiera ‘sorprender’ a la zona, un movimiento telúrico de gran magnitud, aunque no tan catastrófico.

Al temblor de New Jersey, le preceden varios esta semana ¿Se avecina The Big One? Al temblor ocurrido en New Jersey, se suma antes, una serie de sismos, incluyendo uno de magnitud 5.3, que sacudieron este sábado pasado el sur del estado de California, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), generando alertas en la zona. El enjambre de terremotos comenzó desde temprano en la mañana, pero cerca de las 11 a.m. (hora local) llegó una ‘gran sacudida’ de 5.3 en la escala sismológica de Richter. El USGS recreó un mapa de sismos que muestra cómo los temblores consecutivos se podían sentir a los largo del condado de San Diego y hasta el estado de Arizona.

Temblor en New Jersey ¿inusual? De los temblores, el más fuerte fue de magnitud 5.3 y se registró exactamente a las 10:55 de la mañana a 5.8 kilómetros de profundidad, especificó la agencia. El epicentro de este sismo se ubicó a 11 kilómetros al oeste de Calipatria y bastante cerca de una ciudad llamada El Centro, que queda al norte la de frontera con México. Pero este no fue el único movimiento registrado en el área este sábado. El USGS ha registrado ya varias docenas de sismos en la zona al sur del Salton Sea (Lago Salton), cerca de Salton City. Se registraron también varias réplicas. Al sismo de magnitud 5.3 le siguió uno de magnitud 4,2 y varios más que rondan los 3 puntos en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Una serie de sismos se registraron este fin de semana en EEUU “USGS informa un terremoto de magnitud 5.3 a las 10:56 a.m., a unas 7 millas al oeste de Calipatria. Fue el más grande de una serie de temblores que parecen haber comenzado hoy a las 5:19 a.m., cuando se registró un temblor de 2.7 en el área”, advirtió a los lugareños el Imprerial Valley Press. “Una de las partes informantes dijo que se podían escuchar artículos cayendo de los estantes del Walmart en Brawley”, agregó el medio local en un publicación que realizó a través de su cuenta de Facebook. A pesar de que los movimientos se sintieron a distancia, no se ha presentado, hasta el momento, ningún reporte sobre heridos o daños graves que lamentar, informó la cadena de noticias abc7.

El terremoto es un fenómeno natural, evidentemente no los podemos evitar, y aun no los podemos predecir. Esa sacudida brusca de la tierra puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de la magnitud del movimiento. De manera que la mejor forma de evitar grandes pérdidas es informándonos y preparándonos para cualquier contingencia. Muchos de los países de América Latina están ubicados en el llamado Cinturón de Fuego. Precisamente, las costas del océano Pacífico se caracterizan por una alta actividad sísmica. También los movimientos de las placas Sudamericana y del Caribe afectan a países latinoamericanos.

¿Qué hacer en caso de un terremoto? El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía para la prevención e información en caso de sismos. Estos son los aspectos que debe considerar: Tener siempre identificadas las zonas seguras de tu casa, colegio o trabajo. En caso de un terremoto aléjate de muebles, lámpara y ventanas que se puedan romper. Agáchate y cúbrete. Lo más importante es que te resguardes. Permanece dentro de tu hogar. Usa las escaleras, si necesitas salir a la calle. Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos. Protege tu cabeza con los brazos. Si estás manejando, detén en carro en un lugar seguro. Coloca las luces intermitentes.

Un sismo desestabiliza mentalmente a quien lo percibe con intensidad Otras sugerencias son: No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos. Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo. También es importante contar con un botiquín de emergencia que contenga: Un listado de números telefónicos de emergencia, artículos de asistencia médica primaria, radio portátil con pilas, linterna con pilas y documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio o escrituras, tal como indica Protección Civil de México.

¿New Jersey debe estar preparado para un temblor mayor? En caso de un sismo no se deben usar elevadores o ascensores. No usar fósforos o encendedores. Para iluminar utilice linternas. Evite correr, gritar o empujar a otros. Mantenga la calma. Evite quedarse cerca de cocinas o lugares donde haya cables de alta tensión. Es recomendable tener en sus redes sociales la cuenta de los organismos de seguridad oficiales en su país para que se mantenga informado. Así obtendrá información de la fuente correcta y sabrá qué hacer o a dónde dirigirse en caso de una situación inesperada.