Un sismo relativamente raro de magnitud preliminar 3,3 sacudió el noreste de la ciudad capital de Carolina del Sur

Un gran número de residentes se despertaron tras sentir el temblor

Hasta el momento no se han reportado daños o lesiones

Tiembla en Estados Unidos. Un sismo relativamente raro en la costa este centrado justo al noreste de la ciudad capital de Carolina del Sur despertó a un gran número de residentes del estado el lunes por la mañana, sacudiendo el estado sureño en una magnitud preliminar de 3,3, dijeron las autoridades.

No hubo informes inmediatos de daños o lesiones. El temblor antes del amanecer duró solo unos segundos, pero varias personas recurrieron a las redes sociales para describir cómo se despertaron cuando el terremoto ocurrió poco después de la 1:30 de la madrugada, de acuerdo con The Associated Press.

Sismo sacude Carolina del Sur

Un analista sísmico monitoreó el sismo para el Centro Nacional de Información de Terremotos del Servicio Geológico de USGS en Colorado y lo calificó como el último de una serie de sacudidas en los últimos meses pero más fuerte de lo habitual.

“Definitivamente ha habido un ‘enjambre’ aquí en los últimos meses. No es como un enjambre como después de un gran evento sísmico, pero hemos tenido varios en los últimos meses”, dijo por teléfono a The Associated Press la geofísica Amy Vaughan, del servicio de monitoreo las 24 horas.