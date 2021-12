Sismo de magnitud 5 grados azota este día al noroeste de la estación Attu en Alaska

Autoridades emiten una alerta de tsunami

El movimiento telúrico se registra cerca de las Islas Aleutianas en el Océano Pacífico

Un sismo de magnitud 5 grados azota este día al noroeste de la estación Attu en Alaska, motivo por el cual las autoridades emiten una alerta de tsunami, indican que el movimiento telúrico se registra a 10 km de profundidad, cerca de las Islas Aleutianas en el Océano Pacífico, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun.

La situación es de preocupación, por las autoridades dijeron que el terremoto se encontraba cerca de las zonas de Koryakia y la península de Kamchatka, Rusia. Sin embargo otros registros indican de un temblor de magnitud 4.4, según Earthquake Track. Aseguran que hubo fenómenos naturales parecidos de 4.8 y 5.6 alrededor de 150 millas de la estación Attu, el martes temprano.

EN DOS DÍAS EL TEMOR SE APODERA DE ALASKA POR UNA RAZÓN

El arco de las Aleutianas es una área activa, aproximadamente cada año se presentan este itpo de fenómenos naturales de leves a grandes Se tiene registro que desde 1900, se han experimentado doce temblores que han tenido una magnitud de más de 7.5 en la escala de Richter.

Tras el movimiento telúrico de magnitud 5.6 de ayer, los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijeron que no se esperaba un tsunami, sin embargo, la alerta se mantenía y la vigilancia para no descartar una posibilidad y mantener informada a la población para que no estuvieran desprevenidas ante una situación de emergencia.