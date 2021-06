“Prometámonos que nuestro recuerdo de esta trágica realidad, que una enfermedad infecciosa mata de manera desigual a las personas de color, no se desvanece”, señaló el epidemiólogo en un mensaje virtual, de acuerdo con The Hill. “Corregir este error requerirá un compromiso de décadas. Los insto a que formen parte de ese compromiso”, les dijo el galeno.

Nueva York, 16 may (EFE News).- El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, recordó este domingo que la pandemia de la covid-19 expuso las disparidades raciales en las condiciones de vida y el acceso a la atención médica en el país que requieren que se tome una acción. Fauci, que fue el orador principal en una graduación de la Universidad Emory en Atlanta, dijo a los graduados que no olvidaran que la covid impactó de forma desproporcionada a latinos, negros y otras minorías afectados por “determinantes sociales” que causaron que les golpeara con más dureza y les invitó a ser parte de la solución que ello requiere.

Un ministro ruso llama a no esperar la tercera ola de la covid-19 y vacunarse

Moscú, 16 may (EFE).- El ministro de Sanidad de Rusia, Mijaíl Murashko, llamó a los rusos a no esperar la tercera ola de la pandemia del país y vacunarse, ante la reticencia de la población rusa a inocularse. “Nos preguntan a menudo sobre el riesgo de una tercera ola. Me parece una pregunta absurda, no es necesario, hay que tomar medidas profilácticas, el ojalá no funciona en estos casos.

Simplemente hay que ir, vacunarse y no hacer tantas preguntas banales y fuera de lugar”, afirmó en el canal de televisión Rossiya 1. Aunque los niveles de contagios en Rusia se mantienen relativamente estables, durante la última semana se restraron algunos días cifras superiores a los 9.000 contagios en 24 horas, tras lo cual especialistas advirtieron que podría tratarse del inicio de la tercera ola de la pandemia.