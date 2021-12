Después de que compartió que el método más efectivo de saber si contraes o no Ómicron es realizarse la prueba y dar la alerta de no dejarlo pasar, dio a conocer un síntoma que sin duda hace muy diferente a la nueva cepa a comparación de una simple gripe, todo para que las personas lo tomen a consideración.

“Lo que yo he visto específicamente con mis pacientes y también lo he leído es que el síntoma de la fatiga puede ser realmente ese síntoma que diferencia entre una gripe y Ómicron, los pacientes que tienen Covid inclusive con Ómicron la gran mayoría van a tener esa fatiga, sin embargo es raro que personas con gripe sientan una fatiga considerable”, argumentó el doctor Rivera.

Para despejar las dudas compartió cómo es que se presenta la gripe

El doctor Juan Rivera decidió dar una mejor explicación por lo que despejó todas las dudas compartiendo la forma en que la gripe se suele presentar, “Las personas con gripe si tienen su congestión nasal, de repente un poquito de ardor y carraspera en la garganta pero usualmente siguen haciendo las actividades que que pueden hacer en el día a día”, explicó.

"Así que si a mí me preguntan cuál es ese síntoma que puede diferenciar más un Covid por Ómicron y una gripe yo creo que es la fatiga porque acuérdense que el Ómicron no está dando fiebre especialmente en personas vacunadas, no está dando una tos significativa, no está dando dificultades respiratorias así que yo creo que la fatiga es el síntoma que lo puede diferenciar, pero con todo eso no se olviden que es importante hacerse la prueba.", argumentó el doctor en la recta final de su video.