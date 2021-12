“Este no es un discurso sobre el bloqueo del país. Este es un discurso sobre los beneficios de vacunarse”, dijo Psaki a los periodistas. El principal asesor médico de Biden, el Dr. Anthony Fauci, dijo durante el fin de semana que Biden emitirá “una severa advertencia de cómo será el invierno” para los estadounidenses no vacunados.

En una vista previa del discurso de Biden el martes por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en la conferencia de prensa del lunes que el presidente no planea imponer ningún bloqueo y, en cambio, alentará a las personas a vacunarse y, si son elegibles, a recibir su vacuna de refuerzo.

El mundo se enfrenta a la perspectiva de una segunda temporada navideña consecutiva con COVID-19 a medida que las familias y los amigos comienzan a reunirse mientras la variante se propaga rápidamente. Los científicos aún no saben si omicron causa una enfermedad más grave, pero saben que la vacunación debería ofrecer una protección sólida contra las enfermedades graves y la muerte.

A medida que aumentan los casos de coronavirus en los días previos a Navidad, el presidente Joe Biden planea enfatizar en un discurso la importancia de vacunarse para protegerse de la ola de infecciones ligadas a la nueva variante omicrón, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Al subrayar lo extendido que está el virus, la Casa Blanca dijo el lunes por la noche que Biden había estado en contacto cercano con un miembro del personal que luego dio positivo por COVID-19. El miembro del personal pasó unos 30 minutos con el presidente en el Air Force One el viernes en un viaje desde Orange, Carolina del Sur, a Filadelfia. El miembro del personal, que estaba completamente vacunado y reforzado, dio positivo el lunes temprano, dijo Psaki.

Esto ha significado establecer un difícil equilibrio a medida que aumentan los casos y las muertes y enfermedades graves entre los no vacunados dominan los titulares.

Hay 40 millones de adultos estadounidenses elegibles pero no vacunados. Los esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación han luchado por superar una serie de divisiones políticas, sociales y culturales. Psaki dijo que el presidente planea apelar a los instintos de supervivencia.

Psaki dijo que Biden ha dado negativo dos veces desde el domingo y volverá a realizar la prueba el miércoles. Citando la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Psaki dijo que Biden no necesitaba ponerse en cuarentena y que continuaría con su horario regular.

¿Implementarán pruebas rápidas semanales?

“Nuestros expertos en salud estiman que tiene 14 veces más probabilidades de morir de COVID si no ha sido vacunado que si no ha sido vacunado”, dijo el lunes. Leana Wen, ex comisionada de salud pública de Baltimore, dijo que le gustaría escuchar a Biden comprometerse en su discurso a tener suficientes pruebas disponibles en tres meses para que todas las familias puedan realizar la prueba dos veces por semana.

Otros países ya lo han hecho, señaló. “Cada familia que se haga pruebas dos veces por semana es la meta a la que debemos llegar”, dijo Wen en una entrevista. Wen, quien da clases de salud pública en la Universidad George Washington, dijo que también le gustaría ver que se establezcan más restricciones para la parte aún considerable del público que permanece sin vacunar, como seguir algunas ciudades y exigir un comprobante de vacunación para ser admitido. a bares, restaurantes, salas de conciertos y gimnasios, por ejemplo.