¡Una terrible tragedia! La famosa cantante irlandesa Sinéad Marie Bernadette O’Connor, mejor conocida como Sinéad O’Connor, quien saltara a la fama a finales de los ochenta con el tema musical Nothing compares 2 U, dio a conocer el fallecimiento de su hijo Shane, de 17 años, quien estaba desaparecido desde el pasado jueves.

“Shane, tu vida es preciosa”

Antes de la confirmación de la muerte de su hijo, Sinéad O’Connor había compartido el siguiente mensaje: “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no se haga daño. Ve al Gardai (policía de Irlanda) y te llevaremos al hospital”.

Junto a una fotografía del joven, la cantante hizo una súplica desesperada: “Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, ya no es gracioso que todo esto se pierda. Me estás asustando muchísimo. ¿Podría hacer lo correcto y presentarse en una estación de Gardai? Si está con Shane, llame al Gardai por su seguridad”.