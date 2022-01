Doña Rosa fue atendida de emergencia.

Todo fue debido a la polémica que Chiquis ocasionó.

Se rumora que la señora Rosa contrajo una fuerte depresión. Señora Rosa atendida emergencia. Las redes sociales han despertado gran curiosidad y alarma en los seguidores de doña Rosa, pues mediante su cuenta oficial de Instagram realizó un post que logró impactar a las personas que tienen contacto con ella. Todo esto se ha desatado tras la gran polémica que Chiquis Rivera realizó al momento de expresar su sentir referente a la herencia de su madre La Diva de la banda. Se rumora que es muy probable que la señora Rosa esté pasando por una fuerte crisis de depresión lo que conllevó que acudiera a ser atendida de urgencia y ya se encuentre bajo tratamiento. No cabe duda que los problemas familiares atacan también en el bienestar de la dinastía. Se espera que la madre de Jenni Rivera tenga pronta recuperación. Doña Rosa alarma a sus seguidores con aviso inesperado En el portal de El Diario se compartió que doña Rosa Saavedra informó mediante su cuenta personal de Instagram el haber recibido atención médica. La madre de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera realizó la publicación el mismo día que su nieta Chiquis desató una gran polémica entre sus hijos por el manejo de las empresas que dejó La Diva de la banda. “Gracias biomedcell! gracias Dra. Mayorquin y Doctora Amai hoy necesité más tratamiento me vine de urgencia triste pero confío en mi Dios que me de paz y entendimiento conocí al pastor José de la Roca cc muy lindo y bueno y amable gracias a Dios por familia”, es el texto que doña Rosa posteo.

La disputa entre la dinastía Rivera afectó la salud de doña Rosa Mundo Hispánico dio a conocer que mediante una transmisión en vivo que circula en redes sociales de Chiquis Rivera, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, la cantante asegura que alguien 'cercano' a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre. "Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero. Todavía tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron, porque es eso, se robaron de Jenni Rivera Fashion".

No es la primera vez que la madre de Jenni Rivera acude a que le administren medicamento “Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se les debe decir a ellos porque ellos son los de herencia”, agregó Chiquis mediante la transmisión de su video en su cuenta de Instagram. Mientras que en el portal de Univisión se dice que aunque se desconoce qué tipo de tratamiento toma doña Rosa, esta no es la primera vez en la que acude a que le apliquen el medicamento, pues en diversas ocasiones ha compartido fotografías junto a sus doctoras mediante su cuenta de Instagram. Eso sí, se sabe que es “medicina alternativa”.

Usuarios internautas no dudaron en comentar el post que realizó doña Rosa La publicación que realizó la madre de la fallecida cantante Jenni Rivera arrebasa los 4 mil likes y los 400 comentarios, donde sus fieles seguidores le mostraron muestras de afecto con mensajes llenos de ánimos, fuerza, cariño y bendiciones hacia la señora mientras otros la atacan. "Señora que Dios la perdone por todo lo que le ha hecho a sus nietos y mucho más a su hija que no está aquí presente", "Que el dinero no sea más fuerte que el amor de una familia", "Que se recupere pronto señora Rosa", "Le mando un abrazo y pronta recuperación", "Que bueno que se fue a revisar la señora", "Esta señora como no le tocó herencia por eso está enojada", son algunos de los comentarios que se leen.

Doña Rosa compartió estar mejor mediante sus historias de Instagram Doña Rosa posteó una serie de historias en las que aparece a lado de sus doctoras y les agradece por la gran atención que le brindaron durante su atención médica, así como a lado del pastor que conoció en ese momento. En la mayoría de sus estados comparte ya encontrarse bien de salud. No se dieron detalles de que fue lo que realmente pasó la madre de La Diva de la banda, solo queda la sospecha que se trata de una fuerte depresión por tantos problemas familiares que se han venido encima desde que se solicitó la auditoría para ver como andaban las cosas con la empresa de Jenni Rivera.

Juan Rivera salió en defensa de su hermana Rosie Pues ahora, para rematar de afectar esa área de la señora Rosa Chiquis realizó tremendo escándalo al postear el video donde hace fuertes acusaciones que por medio de Mundo Hispánico se dio a conocer. Para la dinastía Rivera no cesan los problemas ya que tras esa polémica Juan y Rosie no se quedaron callados lo que causa que la madre de ambos tenga problemas de salud. De acuerdo con Univisión al desatarse las graves acusaciones de Chiquis, Juan Rivera decidió hablar para salir en defensa de su hermana Rosie a través de Instagram mediante fragmento de un video de sus canciones al que agregó este mensaje: “¡Al parecer esto continuará! Ya me conocen, ya saben cómo se harán las cosas. ¡Qué manera de iniciar el año! ¡Feliz 2022! Escondan sus carteras, regresó el ratero jajajaja”.

Rosie y Lupillo Rivera no se quedaron callados ante la polémica ocasionada por Chiquis Por si fuera poco ante la polémica que causaron las declaraciones de Chiquis, Rosie Rivera reaccionó con otro video en Instagram: "Mi contestación es que no voy a contestar, no le doy ni tiempo a esas cosas, no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo. Cuando es algo familiar mucho menos voy a contestar en público". Lupillo también decidió hablar ante la situación que enfrenta la familia: "Ustedes no están haciendo nada mal… y sí, el legado de tu mamá sí es de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre", informó Univisión.

Don Pedro deja de lado los problemas y se enfoca en presumir su nuevo Tesla Quien no demostró tanta preocupación fue don Pedro Rivera, pues en lo que persistía la disputa entre sus hijos y nietos él decidió presumir su lujoso auto último modelo del cuál existen las especulaciones de que lo compró con dinero que pertenecía a su fallecida hija La Diva de la banda. De acuerdo con el perfil oficial en Instagram de Chamonic 3 circula un video en donde se le ve a don Pedro presumiendo de su lujosa Tesla por lo que se comentó en esa cuenta que posiblemente el padre de Jenni espera que lo tomen como patrocinador de la marca debido a que explicó absolutamente todos los detalles del carro.

Se rumora que don Pedro compró su auto con dinero de Jenni Rivera A través de su canal oficial de YouTube publicó un video en el cual aparece presumiendo su gran máquina, dejando a un lado todos los conflictos en los que sus hijos y nietos se ven envueltos tras un supuesto desfalco en las cuentas relacionadas con la empresa que dejó la fallecida cantante Jenni Rivera. Sin dudas con Pedro se muestra muy contento con su nuevo auto a pesar de que aún tiene varios conflictos para familiarizarse con cada una de las actualizaciones con las que cuenta el más reciente modelo de Tesla el cual es Model S Plaid. Su carro es mucho más tecnologíco y con más funciones.

Mientras que la madre de Jenni Rivera acude de emergencia a atenderse don Pedro disfruta de su nuevo auto Mientras sus nietos se encuentran en disputa tras el supuesto robo que hubo en Jenni Rivera Enterprises por una gran suma de dólares, don Pedro ni se preocupa y prefiere disfrutar y compartir con cada uno de sus seguidores el lujoso carro que está estrenando y disfrutando como nunca. Pero por otra parte quien se ha visto afectada es doña Rosa, según los seguidores de la señora dicen que todo lo hace para llamar la atención o por simple molestia por no ser acreedora de un ingreso de la herencia que su difunta hija dejó. No se ha realizado un reporte médico que desenlace que fue lo que provocó que acudiera de emergencia a ser atendida solo está la especulación de que se trata de una depresión por los problemas familiares que viven. Archivado como: Señora Rosa atendida emergencia. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.