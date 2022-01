Tras muerte de su hijo cantante es hospitalizada.

Ofrece disculpas por medio de redes sociales.

Sinead O’Connor trató de quitarse la vida.

Sinead O’Connor fue hospitalizada. La cantante Sinead O’Connor ha sido ingresada en el hospital tras la trágica muerte de su hijo Shane de tan sólo 17 años de edad. Sinead, de 55 años, publicó en Twitter el jueves por la noche que sentía que “la muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía”, y compartió con sus seguidores que estaba en el hospital después de considerar también quitarse la vida.

Su tuit de anoche decía: “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane”, expresó, de acuerdo al medio briánico Daily Mirror, informó la Agencia El Universal.

Sinead O’Connor es hospitalizada de emergencia

Según a información que difundió el portal de T13, antes de ofrecer sus disculpas, la artista había compartido un hilo en Twitter con desgarradores mensajes en los que plasmaba que ella quería ‘seguir’ a su hijo Shane. O’Connor, de 55 años les dijo a sus fieles seguidores lo siguiente: “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él”

De acuerdo con el portal de T13 de inmediato la cantante expresó: “Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, fueron palabras de la estrella de ‘Nothing Compares 2 U’; “Dios me hizo mal. Así que me enviaré de regreso y encontraré a la única persona en esta tierra que realmente me amó”, culminó.