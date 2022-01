Silvia Roche Odisea Burbujas: ¿Cuéntanos como causabas preocupación a tu familia al jugar con una lagartija y un sapo?

“Para mí los niños eran algo mágico, cuando tenía tres años me daban muñecas muy tiesas para jugar y se me hacía como si estuviera jugando con niños que no estaba vivos, era horrible para mí. De repente descubría que había en una tienda un sapo que era verde y dije que no quiero muñecas sino el sapo y una lagartija de hule. Me regalaron un Ratón de peluche, un abejorro y ellos fueron mis compañeros”.

“Esos libros que hice eran para mis hijos, porque yo no encontraba una literatura que yo viera que les interesara y yo me acordaba mucho. Cuando yo era pequeña a mí me causaban terror los cuentos que me leían, de un lobo que se come a una abuelita, era horrible, dije yo quiero darles a mis hijos algo diferente”.