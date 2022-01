“Triste Noticia. La actriz y cantante, ex esposa del también cantante Chucho Avellanet, Marisela Berti sufrió un derrame el sábado pasado en un hospital de la Ciudad de México”, inició el periodista a través de su cuenta oficial de Facebook, alarmando a todos los fieles seguidores de la reconocida venezolana.

Después de dar este pronostico tan alarmante, el periodista describió que la actriz Marsiela Berti iba a ser sometida a una cirugía, sin embargo ya no despertó tras ser sedada: “A la actriz de 71 años le iban a hacer una cirugía para sacarle unos coágulos de sangre en la cabeza, estaba sedad y se encuentra en estado de coma”.

Por otro lado, el sobrino de la reconocida actriz mencionó que su tía Marisela Berti no solo se encontraba internada en el hospital, sino que también requerían ayuda con carácter de urgencia para la venezolana, en donde pedía encarecidamente donadores de sangre. A través de su cuenta de Instagram, su familiar Heli Berti comentaba lo siguiente:

Cabe destacar que si bien no mencionó el estado de salud actual de Marisela Berti, si agradeció a los seguidores de la actriz por su apoyo, poniendo de paso la dirección en donde posiblemente podrían llevar la sangre donada para la venezolana, quien se encuentra internada en un hospital tras sufrir un derrame cerebral y quedar en coma.

Posteriormente, el sobrino de la actriz afirmó que si se encontraban en otra parte del mundo les ayudaran a difundir la información para que le legara a más gente y encontrar a la persona indicada: “También le agradecemos a los que no puedan donar, por encontrarse en otra parte del mundo, difundirlo porque seguro tenemos un familiar o [email protected] que pueda apoyar a Marisela, en este momento. Gracias de todo corazón”.

Actriz Marisela Berti, conocida por su papel en ‘El Señor de los Cielos’ internada en un hospital tras sufrir un coma

Por otro lado, y antes de que se diera a conocer el estado de salud tan grave en el que se encontraba la famosa actriz venezolana, Marisela Berti escribió una columna para el portal El Nuevo Día en donde hablaba sobre su relación con el cantante Chucho Avellanet:

“Nunca pensé que un día me casaría con ese gran artista, y mucho menos hubiese pensado que ese hombre tan talentoso y exitoso sería, como luego descubrí, un bello ser humano. Lo que más admiro de él y no deja de sorprenderme es su generosidad cuando de alabar y reconocer el talento de otros artistas se trata. Él identifica el talento y no tiene reparos en compartir su experimentada opinión”, mencionó la querida actriz en su momento.