Silvia Pinal grabó un video para Alejandra Guzmán

Luego de ser trasladada al área Covid del hospital, Silvia Pinal grabó (o mejor dicho, fue grabada) un video para su hija, Alejandra Guzmán. Apenas el sábado pasado la primera actriz había viajado a Cuernavaca, Morelos, en México, para convivir con algunos amigos.

“El domingo que fui a verla estaba dormida. Me acaba de mandar un audio el doctor porque voy a hacer con ella una videollamada al ratito. El doctor me dice que está perfecta, que por la arritmia no van a tener que ponerle catéter y que de su corazón está bien, la están vigilando de sus vias urinarias que es donde hemos tenido algunos problemitas cuando estaba en el hospital, pero que no presenta ningún síntoma”, compartió Sylvia Pasquel.