Si tú ves esta serie te tienes que quitar el filtro de juzgar y el de aprender y de decidir que cosas te ayudarían en tu relación y cosas no te van a ayudar, pero ponerlo sobre el tapete, porque a lo mejor si tu lo ves con tu pareja lo que te puede pasar en El Juego de las Llaves es que tu pareja diga hay que rico y ¿Por qué no lo hemos hecho?. Si lo que pasa en pareja es solo de dos y somos cómplices y eso nos puede unir y como dice el Juego de las Llaves una de la parte trascendental de la relación es el juego.

¿Por qué no hablamos?, porque nos penalizan, muchos hombres piensan ‘a mi pareja no le gustan esto’. Si tú ves la serie la mayoría de los temas que toca son experiencias y tácticas que al menos tu esposa se las ha planteado en la cabeza. Muchas de las relaciones importantes con tu pareja se rompen, porque tu pareja deja de ser tu cómplice para convertirse en tu mamá.

“Sobre todo la gente que juzga, la gente que le falta que no ha sido expuesta a distinta información. Cuando digo información es muchas personas cuando ven algo así lo ven como mal, y tú haces con tu pareja cierta posición lo ven malo. Si yo lo hago soy mala, si soy mala me impacta negativamente”.

“Lo que no sabemos es que una mujer a los 40 es mejor amante que a los 20. Y lo que no sabemos más allá de que una mujer tenga la menopausia, eso no quiere decir que sea la peor amante o que tenga peores capacidades de ser una persona sexualmente poderosa. A lo mejor te falta lubricación, te abre la puerta a disfrutar de ti mismo en cualquier momento”.

“Yo le fui infiel a mi pareja, besé a otro chico y me dejó, el tema de la infidelidad es algo de lo que no se habla, que todos tendríamos que tener en cuenta, primero para mí hay ciertas tácticas que es la infidelidad, que implican complicidad con otra persona a un nivel que solo yo puedo tener con mi pareja”.

En el 95% de las veces no me voy a ir por esa golosina que esta llena de azúcar, si una vez lo hago, ¿está mal? sí. Si tú tienes constantemente a gente que te está mostrando su cuerpo, te están ofreciendo apoyo, siempre aparece en las redes cuando te enfadas con tu pareja. Esa persona siempre está ahí y esta al acecho de que tú tengas un conflicto con tu pareja, para cacharte en esta zona de vulnerabilidad y que te abrace esa persona".

"Lo va a mirar dándote o no dándote cuenta, el drama es le dio like y la otra lo sigue también, ahí hay una manera de comunicación. O cuando esa mujer es su fantasía y es contigo, es más difícil ser fiel, pero también tenemos que ser más consientes que en un mundo en que todas las relaciones son muy superficiales, en que tenemos un millón de amigos, pero cuando lloramos a veces estamos solos, una relación de pareja fuerte puede tener pequeños errores y a veces merecen la pena perdonarlos".

¿Te quedaste con ganas de decirle algo a tu papá?

“No he vuelto a ver a mi papá, lo sueño pero ya en sueños lucidos, yo sueño con mi papá, pero para que me dé soluciones a los problemas. En mi caso lo que si hago es obligarme a soñar con cosas, y una de las cosas que hago me obligo a meterme en sueños que me relajan dentro del sueño”.

"Porque sí he notado que ahora mismo con tanto ruido que hay, me cuesta más encontrar mi paz y sueño así y me está funcionando muy bien. Sobre el Juego de las Llaves creo que es un detonante para hablarlo en pareja, hay algo que es importante el tema de las aplicaciones en pareja".