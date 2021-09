En el video se puede observar cómo, en cuestión de segundos, Sirin se sienta en el borde de la ventana, luego parece tratar de voltearse para quedar colgando de manos, pero de inmediato se desliza y cae desde un piso no precisado en un edificio ubicado en la ciudad turca de Antalya el jueves.

Una chica de 19 años saltó desde una ventana a unos 30 pies (9 metros) de altura para escapar de unos supuestos “secuestradores que la torturaron y planearon venderla” al mejor postor, reportó el diario The Sun el sábado 4 de septiembre.

Según los informes citados por The Sun, la chica ignoró el consejo de los oficiales de policía de permanecer adentro del apartamento por temor a ser encerrada por sus secuestradores, quienes aún no han sido identificados.

Sin comprender el peligro que ella estaba corriendo, algunos testigos intentaron convencer a la chica de 19 años de que no se lanzara, sino que volviera a entrar al apartamento. Pero momentos después, la víctima desesperada saltó y golpeó un auto estacionado en la calle antes de aterrizar en el suelo concreto.

“Estaba secuestrada”, exclamó la chica que se lanzó del edificio (pulsa en la imagen para ver el video)

Después de caer al suelo, detalló The Sun, los paramédicos la atendieron de inmediato y la escucharon murmurar: “Estaba secuestrada. Me secuestraron y me tomaron como rehén, ellos vinieron de Irán. Querían prostituirme”.

Luego de que se lanzó desde la ventana, la chica agregó en sus dramáticas declaraciones: “Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí y a mi familia. Sería mejor si me muriera”.