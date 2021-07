Shakira bailando en vestidito cautiva a sus seguidores

Mientras los problemas legales con Hacienda en España se acumulan y el proceso avanza en su contra para llevarla a un posible juicio, Shakira se mantiene ocupada promocionando su música y en el reto de TikTok que lanzó es bastante sexy donde aparece meneando sus caderas con vestidito que provocó diversos comentarios:

“Oye Shaki… ¿Y si mejor escribes otra vez buenas canciones en lugar de hacer eso? Digo… se dice y no pasa nada”, “Chica, luces hermosa y fabulosa pero debes hacerle caso a tus managers, hay cero promoción y la canción no está funcionando”, “¿Qué tal si mejor te pones a hacer presentación en vivo?”, “Tengo vagas memorias de cuando Shakira escribía con pasión, emoción y muchas ganas de sorprender… uff ya no se cuando fue la última vez que eso pasó…”, “Que mamacita tan hermosa demasiado sensual, me encantó todo, también la ropa y sobre todo tus piernas”, le escribieron en Twitter. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SHAKIRA EN VESTIDITO BAILANDO