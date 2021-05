Señora Rosa confiesa las verdaderas razones de por qué terminó su matrimonio con Pedro Rivera

Hace apenas unos días, la mamá de Jenni Rivera aseguró que, a pesar de esta divorciados, él le seguía dando dinero

La gran señora siempre contó con el respaldo de Jenni y Lupillo Rivera Aunque hace apenas unos días aseguró que, a pesar de estar divorciados, Pedro Rivera le seguía dando dinero, la señora Rosa confesó por medio de un video por qué terminó su matrimonio con él, contando con el respaldo de Lupillo y Jenni Rivera. A menos de un día de haberse estrenado en su canal oficial de YouTube, este revelador video ya cuenta con más de 45 mil vistas, en donde La gran señora recuerda el dolor que atravesó al sentirse humillada por su entonces esposo y padre de sus seis hijos. Señora Rosa descubrió que Pedro Rivera tenía otro hijo La gran señora recordó que en una ocasión estaba “agarrada del chongo” con Pedro Rivera cuando le dijeron que fuera con su hijo Pedro porque le habían encontrado la foto “del niño” (Juan Carlos, hijo de don Pedro): “Me fui bien enojada y le dije yo: ‘esta foto no cabe aquí, nomás tengo 6 hijos'”. La señora Rosa reconoce que esa vez se enojó mucho y tenía mucho coraje, aunque lo que pasaría después, no se lo esperaba: “Llego a la casa de Pedro (su hijo) y me felicitan y veo a toda la gente y todo y pues me desmayé de la emoción y a la vez del coraje que llevaba” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ahora sí ya me voy a divorciar”: Señora Rosa De buen ánimo a pesar de lo traumático de este recuerdo, la señora Rosa recordó que al día siguiente fue a casa de su hija Jenni Rivera dejando todo atrás: “Fue cuando dice Pedro que lo sacaron ‘pa´fuera'”. Su hijo Lupillo Rivera le llamó para saber que es lo que estaba pasando: “Ya me decidí, ya no quiero volver a la casa, ahora sí ya me voy a divorciar y él me dijo que no era justo que yo anduviera en la calle y que anduviera en otras casas teniendo la mía y que su papá esté ahí ‘bien a gusto’: ‘No es justo, yo le voy a hablar a mi papá”, recordó que le dijo Lupillo.

Se refugió en casa de Jenni Rivera La mamá de Jenni Rivera compartió que su hijo Lupillo le llamó a Pedro Rivera para decirle que estaba muy mal que La gran señora estuviera en la calle: “Por ejemplo, Rosie (su hija) se fue a la casa de Pedro con la niña, que estaba chiquita y yo me fui a casa de Jenni y mi hermana”. “De ahí, agarramos camino y nos fuimos a México. Nos fuimos a Sonora unos días para el Día de las Madres y estaba feliz porque mis hijos me habían hecho un cumpleaños sorpresa, pero me desmayé de la emoción y yo creo del coraje que tenía”.

Pasó un cumpleaños triste A su regreso, Pedro Rivera ya se había ido de la casa, por lo que de inmediato la Señora Rosa le llamó a un cerrajero para que le cambiara las chapas de su hogar: “Al día siguiente viene Pedro y toca y ya había cambiado las chapas. Fue un cumpleaños triste, pero decisivo”. Ese día, la mamá de Jenni Rivera tomó la decisión de divorciarse y mandó todo “a la porra”: “Si no me hubiera salido yo de la casa, todavía estuviéramos aquí, todavía estuviera Pedro aquí, estuviéramos juntos pero no revueltos, porque no estábamos revueltos”.

Pedro Rivera no quería firmarle el divorcio Señora Rosa le agradece a Dios por haberle dado las fuerzas para tomar esta decisión: “Todo el tiempo dice la gente: ‘Usted recuerda mucho a don Pedro, habla de él, es que es toda la vida, ahí está. Un cumpleaños así, pues él estaba ahí incluido”. Con tono serio, recuerda que Jenni Rivera le preguntó si ya había tomado la decisión de divorciarse, a lo que respondió afirmativamente: “Yo ya había firmado el divorcio y lo había puesto, pero Pedro no quería firmarlo, entonces duramos años, él aquí, yo en mi cuarto y él en el de él, pero de todos modos hablando con la querida”.

Jenni Rivera la apoyó económicamente Ahora, la Señora Rosa confeso que ya no quería vivir esa vida y les aconseja a sus seguidores que si están en una misma casa, pero no están durmiendo juntos, mejor no lo hagan, pues eso no es un matrimonio feliz y no es una vida. “Mejor, que se rompa todo y cada quién para su casa. Yo no sabía cómo le iba a hacer, yo tenía a mi hija Jenni y a Lupillo, claro, y yo decía que ellos me iban a ayudar y a dar dinero, y Jenni me decía: ‘usted sea feliz, no deje que mi papá le dé un cinco'”.

Jenni Rivera murió pocos meses después del divorcio de sus padres Lamentablemente, al poco tiempo Jenni Rivera falleció en un trágico accidente aéreo al salir de un concierto en Monterrey, Nuevo León, dejando con una profunda tristeza a la Señora Rosa, quien estaba con el tema de su divorcio muy reciente. “Me divorcié en abril del 2012 y ella se fue en diciembre. Todavía le di chance como 7 años, él no quería separarse, pero yo no podía estar compitiendo tampoco con otra mujer, estar viviendo en la misma casa y que él tuviera otra mujer”.

Señora Rosa recibió un mensaje muy especial Ya casi para finalizar con este video, el cual provocó reacciones de todo tipo, la Señora Rosa recordó que, a diferencia de Pedro Rivera, ella no salía de la casa, pues él la tenía ‘cuidada’: “Sin embargo, él si salía, se iba y venía y hablaba con la mujer”. “Una vez estábamos en el ensayo de canto (en la iglesia) y comenzamos a orar, y ya después, se levanta un muchacho y me dice que dice Dios que todo el que te ha humillado va a ser humillado y que no me preocupe porque nada me va a faltar porque él me va a dar todo lo que necesito”.

“Tienen a un mujerón y no lo valoran” Después de que la Señora Rosa confesara por qué terminó su matrimonio con Pedro Rivera, usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “Tienen a un mujerón y no lo valoran, tienen un filete en casa y van a la calle por los pellejos. Bendiciones señora linda”. “Pobre la nueva mujer de Pedro porque lo promiscuo no se quita, y si a su esposa de toda la vida se la hizo, seguro ella se atora a cada rato en las puertas de los grandes cuernos que carga”, “Qué duro, dos grandes perdidas, pero nada se compara con la pérdida de una hija. Ese si que es un gran dolor”.