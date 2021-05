Si reportaron ingresos mayores a eso no quiere decir que no recibirán la ayuda, solo que será por un monto menor debido a que la cantidad disminuye de forma gradual conforme aumenten los ingresos de la familia.

El Crédito Tributario por hijo o Child Tax Credit (CTC) representará un gran beneficio, ya que este año el Congreso estadounidense no solo decidió ampliar la ayuda, sino que además permitió que el IRS pague por adelantado de forma mensual.

Las personas que no declaran impuestos también podrán recibir esta ayuda, solo tendrán que utilizar un nuevo portal de internet que el gobierno dispondrá específicamente para este grupo de personas que califican para el beneficio.

“No podemos detenernos en este punto. Debemos usar este empuje para aprobar el Proyecto para las Familias Estadounidenses (American Family Act) y expandir y mejorar permanentemente el crédito tributario por hijo. Un año no es suficiente para las familias y niños que luchan contra el coronavirus y también contra la pobreza”, dijo Rosa DeLauro, representante de Connecticut, cuando presentaron el proyecto en febrero.

¿Cuánto comenzarán a llegar los cheques de Crédito

El IRS continúa trabajando para hacer llegar las diversas ayudas aprobadas en marzo con el plan de Biden. Como parte de ese esfuerzo, el pasado lunes anunció que a partir del 15 de julio empezarán a enviar el dinero correspondiente al Crédito Tributario por hijos.

El IRS será la agencia federal encargada no solo de distribuir los pagos, sino de determinar a quiénes van dirigidos. Se basarán para determinar la elegibilidad de las personas en las declaraciones de impuestos de los años fiscales 2019 y 2020. También han informado que será posible actualizar cualquier dato por internet, reseñó The Associated Press.