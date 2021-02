“A mi mamá se le murió mi hermano, el que seguía después de mí, y a mi mamá le pudo mucho y le dolió y decía que no quería que a ninguna de sus hijas se le muriera un hijo porque es el dolor más grande que hay”.

Con un mandil que tiene la frase “La gran señora”, la señora Rosa Rivera no esperó mucho tiempo para empezar a preparar este platillo, no sin antes compartir los ingredientes con sus fans, pero cuando nadie lo esperaba aseguró que “Dios es bueno” y que la ha mantenido fuerte.

“Solo lo que yo hacía era orar”

Sin dejar de preparar el mole, la señora Rosa Rivera confesó que le da gracias a Dios porque su hijo, Pedro Rivera Jr, junto con su familia, salió adelante después de dar positivo al coronavirus, al igual que Lupillo Rivera.

“Solo lo que yo hacía era orar porque es un dolor tan grande. A mí me podía ir a ver a mi hijo, le dejaba su comida en la puerta, le dejaba medicinas y me dolía, era como un ‘apestado’, una gente que no se puede ver, es terrible esta enfermedad (coronavirus), los que la han pasado los compadezco”, expresó la mamá de Jenni Rivera.

La señora Rosa Rivera contó que esta etapa de su vida que ha pasado últimamente ha sido tremenda, y aconseja a los que estén pasando por una situación similar, le oren a Dios.