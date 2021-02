Incluso el periodista de Chisme No Like , Javier Ceriani, publicó un video con las mismas imágenes de la detención. Cabe recordar que la denuncia fue puesta por la esposa de Crespo.

DEFENDIERON AL ACTOR

Varios seguidores se tomaron el tiempo de comentar las publicaciones, dejando sus distintas opiniones al respecto. Muchos usuarios defendieron al actor Ricardo Crespo.

Hubo quienes no creyeron en la versión de la esposa. “No creo absolutamente nada de su ex mujer!! Algo no ha de haber querido hacer este chavo y la tipa lo acusa. Yo hasta no ver pruebas, no creo que sea cierto”, dijo un usuario.

Otros aún están con la duda sobre la veracidad de las acusaciones: “Hay muchas veces que es verdad las acusaciones pero en otras acusan a personas inocentes”.

También hubo quienes agradecieron la detención de la celebridad: “Que bueno que lo agarraron. Ojalá pague por tan horrible crimen. Y la cara que se carga el tipo no muestra arrepentimiento.”

“No prejuzgues a la ligera, recuerden lo que son capaces mujeres despechadas por algo, son capaces de todo por odio”, “Esperemos las pruebas y no lo estoy defendiendo”, “Eso tiene que ser mentira por dios”, “Si es inocente, ojalá lo dejen libre. Si es culpable entonces que los reos lo hagan pagar por lo que hizo.”, “Pues que la fiscalía haga bien su trabajo y si es culpable que haya justicia y si es inocente también que le hagan justicia”.

Archivado como Ricardo Crespo arresto hija.