Señora Rosa vuelve a sorprender con nueva confesión

La gran señora dice que no quería tener a Jenni Rivera

Más que criticarla, usuarios la entienden y le muestran su cariño De unos días a la fecha, la Señora Rosa ha soltado varias ‘bombas’ que han tomado por sorpresa a sus seguidores. Una de ellas, que no quería tener a Jenni Rivera, más que nada porque, junto con su esposo Pedro Rivera, acababan de llegar a Estados Unidos. Su nieta Jacqie Rivera la acompañó en este video, el cual está disponible en su canal oficial de YouTube, y donde la mamá de Jenni Rivera abrió su corazón y recordó las dificultades por las que pasaron como inmigrantes en esa época. Jacqie y la Señora Rosa recuerdan que a Jenni Rivera le gustaba comer frijoles con queso y tortillas Mientras Jacqie estaba muy concentrada lavando trastes, la Señora Rosa le preguntó que es lo que le gustaba comer más a su mamá, a lo que respondió que frijoles con queso y tortillas, y que en particular el queso era algo que le gustaba mucho. “Siempre llegaba tarde y me la encontraba comiendo tortillas con sal”, compartió Jacqie. a lo que La gran señora respondió que eso mismo le gustaba hacer a Pedro Rivera, de quien se divorció por una infidelidad (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Jenni Rivera no fue una bebé planeada? A continuación, la Señora Rosa compartió que su hija se la pasaba buscando salsa, queso y tortillas, “y sí había frijoles, mejor”: “Llegaba derecho a la cocina a andar buscando las ollas”, algo que hacen los demás miembros de la familia Rivera. “Así llegó Pedro, que dijo que había visto en el Facebook que estaba haciendo comida y por eso vino a comer”, compartió La gran señora, y cuando no lo esperaba, su nieta le preguntó si Jenni Rivera había sido una bebé no planeada…

“Yo no quería salir embarazada”: Señora Rosa Sin perder la calma, y de la forma más sincera posible, la Señora Rosa le contó a su nieta que ella no quería estar embarazada de Jenni Rivera porque acababan de llegar a Estados Unidos, como inmigrantes, y no había algún doctor que le diera medicinas y ella no compró anticonceptivos. “El otro día la Pita (Saavedra, hermana de La gran señora y con quien no lleva buena relación) dijo que yo no quería tener a Jenni y pues si es cierto, estábamos de arrimados en casas y no podía salir embarazada y luego me fui a trabajar y me corrieron porque me desmayaba entre el aceite y las máquinas y era terrible”.

La corrieron de su trabajo por estar embarazada En ese entonces, la Señora Rosa trabajaba en una fábrica por las madrugadas como operadora de máquinas, pero como estaba lleno de aceite, a ella le daba mucho asco, por lo que tuvo que ir al baño, donde se desmayó y tuvieron que sacarla. Jacqie Rivera le dijo que qué bueno que saliera de trabajar dado su condición, pero La gran señora le respondió que tenía que hacerlo porque no tenían dinero, aunque en esa época la vida era mucho más barata de lo que es hoy en día.

Jacqie y Señora Rosa opinan sobre la vacuna contra el coronavirus La Señora Rosa recordó que en ese entonces con 30 dólares alcanzaba para la comida de toda la semana, mientras que hoy en día todo está más caro debido a la pandemia por el coronavirus. Respecto a ese tema, Jacqie se mostró renuente a ponerse la vacuna… “Yo quiero esperarme lo más que pueda. Quiero ver cómo nos afecta, porque pueden decir que no afecta, pero qué tal si te afecta la habilidad de tener hijos, o algo así, son cosas que con tiempo se va a ver si te pueden afectar, mejor quiero esperarme hasta que ya no pueda”.

Sigue la polémica Por su parte, la Señora Rosa dijo que hasta el momento no se ha puesto la vacuna. Cabe recordar que hace apenas unos días tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por un problema de tiroides, aunque no contaba que le encontrarían una “pelotita”. Jacqie Rivera le dijo que algunas personas cercanas, entre ellas su suegra, ya se habían puesto la vacuna con algunos efectos secundarios, pero a los pocos días se habían recuperado. La polémica entre ellas seguía por si ponerse o no la vacuna contra el coronavirus.

Nieta de la Señora Rosa habla sobre su personaje en la serie Mariposa de barrio Para finalizar con este video, la nieta de la Señora Rosa quiso dejar en claro sus impresiones sobre su personaje en la serie Mariposa de barrio: “Creo que para ser novela hicieron buen trabajo, porque las novelas siempre son dramáticas”. “Fui rebelde, pero no así, no le falté al respeto (a Jenni(, pero está bien, está bonita la chica, me gusta”, comentó Jacqie Rivera, quien no quiso quedarse con las ganas de preguntarle a su abuela si estaba de acuerdo con el personaje, a lo que respondió que ella “era una santa”.

Apoyan a la Señora Rosa No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a la confesión de La gran señora de que no quería tener a Jenni Rivera: “Ahora que estoy por cumplir 40 la entiendo porque yo ya no quiero más hijos”, “No se sienta mal, señora chula, todos tenemos un hijo sorpresa”. “Usted doña Rosita, la entiendo porque salió adelante con sus hijos porque usted es una buena mujer, persona, madre y abuela”, “Muy lindas vivencias de usted, hermosa gran señora, y pasó muchas cosas tristes, pero aún así formó esa linda familia”.

Confiesa por qué terminó su matrimonio con Pedro Rivera La gran señora recordó que en una ocasión estaba “agarrada del chongo” con Pedro Rivera cuando le dijeron que fuera con su hijo Pedro porque le habían encontrado la foto “del niño” (Juan Carlos, hijo de don Pedro): “Me fui bien enojada y le dije yo: ‘esta foto no cabe aquí, nomás tengo 6 hijos'”. La señora Rosa reconoce que esa vez se enojó mucho y tenía mucho coraje, aunque lo que pasaría después, no se lo esperaba: “Llego a la casa de Pedro (su hijo) y me felicitan y veo a toda la gente y todo y pues me desmayé de la emoción y a la vez del coraje que llevaba” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).