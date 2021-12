A unos días del noveno aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, su madre comparte revelador video

Señora Rosa rompe en llanto al recordar a la Diva de la Banda

“Admiro la fortaleza que usted tiene”, expresan usuarios A unos días del noveno aniversario del trágico fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, su madre, la Señora Rosa, comparte revelador video donde rompió en llanto al recordar a la Diva de la Banda, por lo que de inmediato usuarios le mostraron su apoyo y le expresaron su admiración. Fue a través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 150 mil suscriptores, que la madre de la intérprete, conocida también como La gran señora, compartió algunas fotos inéditas y regalos que le hizo su hija, aparte de platicar algunas anécdotas de momentos que pasaron juntas. ¿A quién le echa la culpa la Señora Rosa de la muerte de Jenni Rivera? En primer lugar, se puede ver a la Señora Rosa en este video, el cual está cerca de llegar a las 20 mil vistas, sacando varias fotos inéditas de un baúl, al mismo tiempo que dice que hay muchas anécdotas que contar de su hija, la cantante Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012. “Esta foto (la cual se puede apreciar claramente en la imagen que compartimos) nos la tomamos ella y yo en la boda de mi hermano en Hermosillo, Sonora, en el 2012, se casó Martín, mi hermano, el 10 de mayo, pero Jenni andaba con su mariachi y con su banda porque se había presentado en el palenque de Hermosillo”.

Señora Rosa muestra fotos inéditas de Jenni Rivera A continuación, y después de recordar el gusto que le dio a su hermano que la Diva de la Banda estuviera presente en su boda, la Señora Rosa mostró un par de fotografías que se encontró en el baúl: en una de ellas, se ve a una Jenni Rivera muy joven en los inicios de su carrera artística. “Rosie (su hija menor) estaba chica y apenas empezaba. Esta fue cuando se casó Pedro mi hijo, ella era dama y ese día le falló el marido (refiriéndose a Trino Marín), era el que iba a salir con ella y le falló como todo el tiempo, andaba mortificadísima y sufriendo”.

Recuerda inolvidables momentos que vivió la cantante Después, la mamá de Jenni Rivera mostró más imágenes que nunca antes había mostrado y que le traen muchos recuerdos y bendiciones: “Recordar es volver a vivir, al recordar vivo lo que vivimos con ella”, expresó la Señora Rosa, quien tendría una confesión más qué hacer. “Cuando estuve mal del Covid, la soñé, la soñe mucho a mi hija, es algo así como que no hablaba yo con ella, éramos mucha familia y estábamos en un edificio muy grande. Gracias a Dios y a todas las oraciones de la gente me siento mejor, me ha quedado una ronquera, pero son secuelas que pronto se me van a quitar”.

La mamá de Jenni Rivera ‘presume’ un valioso regalo que le dio su hija Unos segundos después, la señora Rosa comentó que estaba buscando un regalo que le hizo su hija Jenni Rivera: un original reloj: “Mi hija no creo sería tan famosa, no tenía tanto dinero, pero me regalaba cosas que no se compran con dinero”. Este reloj tiene una dedicatoria muy especial… “Querida madre: Eres la mujer más hermosa que yo he visto, estoy en deuda contigo, te debo todos los éxitos de mi vida, lo son gracias a la educación moral, intelectual y física que recibí de ti. Gracias por todo tu amor. Tus hijas Jenni y Rosie. Abril del 2003”.

“¿Dónde está la madre que me parió?” La señora Rosa comentó que este reloj se lo obsequiaron para su cumpleaños, y que en las ocasiones que Jenni Rivera no podía estar presente, la llamaba para felicitarla de una manera muy efusiva: “¿Dónde está la madre que me parió? Que me parió a gatas, ¿dónde anda mi madre?”. “Esos recados, esos ‘rings’, los tengo ahí en la computadora y quisiera que nunca se me acabaran. Tengo otros ringtones de La gran señora, ella era muy detallista en eso de dar regalos, lo mismo que a ella. Yo le decía que qué le podía regalar en su cumpleaños o en Navidad y ella me respondía que yo ya sabía que era lo que le gustaba: puras cosas de Dios, mensajes, libros que hablaran del Señor, Biblias, con eso ella era feliz”.

“No necesitaba tanto dinero para hacerla feliz”. Señora Rosa recuerda la humildad de su hija Jenni Rivera Ya casi para finalizar con este video, la señora Rosa reveló que no necesitaba mucho dinero para hacer feliz a su hija, además de recordar que Jenni Rivera le comentaba que algunos libros que le obsequiaba los leía en el avión o cuando se encontraba en algún hotel. “La prueba es que cuando ella se fue, en el avión llevaba su Biblia y fue lo que encontramos, un pedazo, eso lo ando buscando, ese libro tengo el pedacito de la Biblia que estaba en Iturbide (población del estado de Nuevo León donde se estrelló la avioneta en la que viabaja la cantante)”.

Señora Rosa comparte una exclusiva sobre su hija Jenni Rivera Cuando nadie lo esperaba, la señora Rosa adelantó que este 9 de diciembre, al parecer en el canal de YouTube de su hijo Juan Rivera, se subirá un video que se tomó cuando viajaron a Iturbide, Nuevo León, el cual no ha visto, pero que Pedro Rivera se encargó de grabar. “Son unos recuerdos tremendos, pero yo a Dios nunca le cuestioné ni le pregunté ‘¿por qué, por qué te la llevaste?’, si no que le dije: ‘Gracias, mi Dios, por estos 42 años que me la prestaste, gracias mi Dios, no te pregunto por qué ni para qué, sino que me vas a enseñar con esto de llevarte a mi hija, hágase tu voluntad'”.

“Yo no le echo la culpa a la fama” En otra parte de este video, la señora Rosa quiso dejar en claro que de la muerte de su hija Jenni Rivera no le echa la culpa a la avioneta en la que viajaba ni mucho menos a la fama que tenía en esa época, sino que cuando llegaron a Iturbide, Nuevo León, le hizo un ‘reclamo’ a Dios. “Me acuerdo que le dije al Señor: ‘No te he preguntado por qué, pero ahora sí, ¿por qué hasta acá tan lejos?’. Yo iba agotada, con la presión subida, nos fuimos por otro rumbo para que no nos vieran los medios y ese día le dije a Juan que pusiera lo que hicimos en Iturbide”.

Señora Rosa destrozada por la muerte de Jenni Rivera “Es muy doloroso para una madre perder a un hijo, sobre todo perderlo así como perdí a mi Jenni yo que no la pude ver. Tenía como una semana que no la veía, pero espero verla donde sé que Dios se la llevo y Dios lo hizo para que allá le cante a él un ángel más”. Por último, la mamá de Jenni Rivera dijo que al final su hija se arrepintió de varias cosas que hizo en su vida: “Lo que me hace a mí feliz es que algún día la voy a encontrar”, finalizó la Señora Rosa no sin antes agradecerle a sus seguidores por apoyarla en estos momentos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“¿Cómo olvidar a Jenni?” Admiradores tanto de la Señora Rosa como de Jenni Rivera no dejaron pasar mucho tiempo para reaccionar a este conmovedor video: “Señora Rosa, admiro su fortaleza y no preguntarle a nuestro creador porque es muy difícil”, “Cómo olvidar a Jenni, aunque no fui su fan antes, hoy si lo soy porque he tenido la dicha de conocer su corazón por medio de la TV, noticias y por su propia madre”. “Qué fuerzas para poder hablar y eso es lo más triste para una madre, perder a su hija”, “La queremos mucho y gracias por compartir estas hermosas historias de nuestra diva hermosa”, “Bendiciones, mi señora”, “Señora Rosa, qué fortaleza la que tiene usted, siempre fuerte, es usted una guerrera”.