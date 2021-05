En pleno Día de las Madres, la señora Rosa se lleva una desagradable sorpresa

Al visitar el jardín de su hija Jenni Rivera, la critican por publicar “todo”

“Los Rivera siempre se están quejando del público y viven publicando todo” Lo que pretendía ser un momento de reflexión en pleno Día de las Madres, se convirtió en un rato desagradable luego de que la señora Rosa visitara el jardín de su hija Jenni Rivera y fuera criticada en redes sociales por publicar “todo”. A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 46 mil suscriptores, la mamá de La Diva de la Banda compartió un video con motivo de los festejos del Día de las Madres llevándole flores a su hija, la fallecida cantante Jenni Rivera. Critican a la señora Rosa No pasó mucho tiempo para que las reacciones a esta publicación, la cual está a punto de llegar a las 30 mil vistas al momento, se hicieran presentes. Una persona no le pareció que la señora Rosa hiciera esto y comentó: “Los Rivera siempre se están quejando del público y viven publicando todo”. A pesar de este comentario, la mayoría de los usuarios acompañaron en su dolor a La gran señora por la pérdida de Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 tras dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ojalá que vengan sus hijos”, dice la señora Rosa, quien acudió al jardín de su hija Jenni Rivera En primer lugar, se puede ver a la señora Rosa con un bello arreglo floral, el cual se dispuso a colocar al pie de una placa que dice “El jardín de mamá”. Llama la atención que este lugar está muy bien cuidado, además de que los demás arreglos florales lucen impecables. “Ojalá que vengan sus hijos (Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny), que vean este video y le pongan flores a su madre”, expresó la mamá de Jenni Rivera, quien mostró su sorpresa y agradecimiento al ver otro arreglo floral que dejó otra persona en este lugar.

Agradece a las personas que se acuerdan de Jenni Rivera Hay que tomar en cuenta que la señora Rosa acudió al jardín de su hija Jenni Rivera un día antes del Día de las Madres, ya que hoy tenía pensado ir a la iglesia. Concentrada en lo suyo, seguía acomodando los diferentes arreglos florales. “Gracias a las personas que le traen flores, que se acuerdan y la quieren”, expresó, para luego compartir que el plástico que le dejan a las flores es lo que ha ocasionado que se dañe el jardín, por lo que es visible algunas partes quemadas.

La señora Rosa confiesa que se siente medio ‘tristona’ “Hoy no me arregle, ni me pinté, me siento medio ‘tristona’, mañana me arreglo para mis hijos. Aquí andamos en este Día de las Madres, ahora venimos en sábado porque tuve un día muy ocupado con la prensa y estaban carísimas las flores y un trafical y me tuve que bajar yo”, compartió la mamá de Jenni Rivera. La gran señora mencionó que la muchacha que le haría un arreglo floral le falló, por lo que tuvo que comprar a 20 dólares cada ramo. Al estar en una transmisión en vivo, aprovechó para mandar saludos a todas las personas que se lo pedían.

La señora Rosa insiste en que ojalá sus nietos visiten a Jenni Rivera “Les deseo que estén con sus hijos, que gocen, que vengan los hijos de Jenni, mis nietos, a verla, eso es lo que yo deseo, yo creo es muy triste para ellos, pero para mí no, claro que sí, para mí es triste que ella no esté aquí y que esté aquí dónde está”. Ya casi para finalizar con este video, la mamá de Jenni Rivera comentó que “lo siente” por las personas que dicen que su hija está viva, pues ella vio que la enterraron en el lugar en el que se encuentra, además de los papeles de ADN: “Entonces, ¿para qué hablar tanta tontería y tanta estupidez?”.

Antes de morir, Jenni Rivera le pidió perdón a Dios Y cuando nadie lo esperaba, la señora Rosa confesó que su hija, dos o tres semanas antes de morir, aceptó a Dios, le pidió perdón y después se fue al cielo: “Aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados y el Señor se la llevó luego luego antes de que se arrepintiera mi hija”. La gran señora, sin poder contener el llanto, aseguró que es muy triste pasar un Día de las Madres sin su hija y que le falte uno de sus hijos: “Dicen que no lloro, ¿y cómo saben que no lloro, cómo saben que no sufro? Si sufro, claro, me hace falta una parte mía”.

La señora Rosa comparte conmovedor mensaje De nueva cuenta, la señora Rosa le agradeció a los fans de Jenni Rivera por seguirla queriendo y apoyando, y sobre todo, por apoyarla a ella en este jardín y en su cocina: “Y porque me aman por ella, porque ella tuvo un gran corazón para sus fans”. “Les deseo a todas ustedes, las que son madres, que pasen muy feliz Día de las Madres, y a las que han perdido un hijo, que Dios les dé fortaleza este día, las fortalezca porque es duro, es muy difícil no tener a una hija como no tener a una madre”, dijo entre lágrimas.

Se solidariza con las madres que perdieron a sus hijos “Mis oraciones están con ustedes, madres que no tienen a sus hijos e hijas que no tienen a sus madres, Dios las bendiga y les dé fortaleza para este Día de las Madres. Mañana (hoy) nos veremos en la iglesia, estaremos allí celebrando el Día de las Madres”. Por último, la señora Rosa compartió que en la página de Facebook de su hijo, el pastor Pedro Rivera Jr., se transmitirá la celebración que se llevará a cabo con motivo del Día de las Madres: “Dios me los bendiga y muchas gracias por estar aquí conmigo”.

“Pobrecita doña Rosa” Al terminar este video, usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para acompañar en su dolor a la mamá de Jenni Rivera: “Pobrecita doña Rosa, lamento mucho su pérdida, no me imagino el dolor de una madre al perder un hijo. Estamos con usted doña Rosa, siempre extrañaremos a la Diva de la Banda”. “Me da tanta tristeza escucharla así, yo perdí un bebé también, que Dios le dé muchas fuerzas, mi señora hermosa”, “Rosita, yo la quiero por usted, no diga que la queremos por su hija. Usted es tan bella que brilla con luz propia. Dios la bendice. Besos a usted y a Jenni también”.