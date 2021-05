La tragedia del Metro de la CDMX da un nuevo giro

El actor William Levy estaría involucrado en lo referente al Metro de la CMDX

En la tragedia murieron 25 personas y se registraron 79 heridos

La línea 12 del Metro de la CDMX (Ciudad de México) colapsó esta semana a la altura de la estación Olivos dejando un saldo de 25 personas muertas y 79 heridos, en medio de señalamientos por la irresponsabilidad del gobierno ante la construcción y el mantenimiento, pero ahora, un nuevo giro implicaría supuestamente al actor William Levy en la tragedia del Metro Cdmx.

A unos días de la tragedia que cimbró a la Ciudad de México por la magnitud y gravedad de la situación, William Levy no sale de un escándalo de infidelidad, cuando ya ahora es ‘señalado’ como implicado en la tragedia del Metro de la CDMX pues el periodista argentino Javier Ceriani ‘destapó’ un terrible señalamiento.

William Levy es vinculado con la construcción del Metro de la CDMX

En su cuenta de Instagram, Javier Ceriani, titular de ‘Chisme en Vivo’, redactó: “Señalan a #WilliamLevy como presunto culpable en accidente de la línea 12 del metro. El portal de noticias #ÍndicePolítico mostró una entrevista con una persona allegada a altos mandos de la CDMX, en dónde acusa directamente al actor como responsable de triangular la venta de material para la construcción de dicha vía”, redactó.

A dicha publicación las reacciones no se hicieron esperar: “Ceriani tu que todo lo investigas y eres tan buen periodista pon más información por favor. La Gente tiene mucho dolor y sufrimiento explica bien que hizo este actor por favor”, “¿Si hubiera sido otro tipo? Igual no es reconocido… pero bueno la responsabilidad es sobre los ingenieros y arquitectos, además es algo que pasa y ya! Uno no sabe cuando va a tener un accidente, ó cuando te va caer un rayo!”.