Escalofriante hallazgo. Agentes policiales atendieron un reporte para dirigirse a una casa e inspeccionar cómo se encontraba una familia, ya que los vecinos manifestaron estar preocupados porque no la habían visto, y terminaron descubriendo seis muertos por impactos de bala.

Paul Formolo dijo que el motivo “y cualquier información relacionada con cualquier sospechoso involucrado no es conocida por nosotros en este momento”, al tiempo que instó a cualquier persona con información sobre el trágico suceso a presentarse en el comando para ofrecer su declaración.

Las víctimas parecían haber sufrido heridas de bala, acotó NBC News, citando un reporte de Reuters. Las autoridades todavía no han identificado a los seis muertos, y se espera que todas las autopsias se realicen el lunes 24 de enero. La investigación está en curso.

“La comunidad está cansada. Estamos cansados de ver las vidas de las personas apagadas demasiado pronto en situaciones evitables”, manifestó Arnitta Holliman, directora de la oficina de prevención de la violencia de Milwaukee. “Esto es absolutamente evitable. Toda la violencia con armas de fuego que estamos viendo es prevenible y no podemos continuar con esta misma trayectoria que hemos visto en los últimos dos años”, agregó.

Al mismo tiempo, Arnitta Holliman añadió: “Eso significa que todos y cada uno de nosotros tiene que dar un paso adelante, hablar, levantarse, hacer algo para cambiar el curso de lo que está sucediendo en nuestra comunidad”. Pero ella no fue la única en pronunciarse por el lamentable evento.

El alcalde también condenó el aumento de la violencia en Milwaukee al expresar: “Es importante no sentirse anestesiado por la continua violencia en nuestra comunidad. Ha vuelto a ocurrir un crimen horrible, y no se trata de una película ni de un relato de ficción. Estas víctimas murieron en nuestra ciudad, en uno de nuestros vecindarios”.

El motivo y la información vinculada con los sospechosos no se conocen de inmediato, reiteró el jefe policial Paul Formolo, citado también por el Daily Mail. Los agentes están pidiendo ayuda al público para obtener alguna pista que permita precisar cómo pudo haber ocurrido la masacre en la casa. Quienes deseen aportar alguna información pueden llamar a Crime Stoppers al 414-224-TIPS o al Departamento de Policía de Milwaukee al 414-935-7360.

El periódico Daily Mail reseñó que las autoridades dijeron que no se han efectuado arrestos, pero añadieron que no hay razón para creer que haya una amenaza para la comunidad tras el hallazgo de los seis muertos dentro de una casa en un vecindario de Milwaukee.

El hallazgo de los siete hispanos muertos en una casa

El reciente suceso en Milwaukee hace recordar el trágico hallazgo de siete miembros de una familia hispana muertos, incluyendo tres niños, dentro de una casa en Minnesota, en el Medio Oeste de Estados Unidos, en la noche del domingo 19 de diciembre. En ese caso, la policía de Moorhead respondió a una llamada efectuada al 911 justo antes de las 8.00 de la noche del sábado 18 después de que unos miembros de la familia descubrieran los cadáveres en la casa de la calle 13, según confirmó la policía a KVRR

Todas las víctimas fueron llevadas al la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no había ninguna amenaza para el público, indicó en ese entonces el New York Post. Después se determinó que todos habían fallecido en un accidente de intoxicación por gas (inhalación de monóxido de carbono).