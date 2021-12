Tras la investigación, las autoridades dijeron que no hay una amenaza para el público, y mencionaron que no había signos de violencia o de que se hubiese entrado de forma forzada a la vivienda donde hallaron muertos a los siete hispanos, acotó el reporte de Fox News publicado el lunes 20 de diciembre.

Aunque las causas de las muertes no se han anunciado oficialmente, el diario The Sun reportó que toda la familia (cuatro adultos y tres niños) murieron en un presunto accidente de intoxicación por gas (inhalación de monóxido de carbono) mientras estaban durmiendo. Sin embargo, aún se esperan los resultados completos de las autopsias que está realizando la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey.

Un vecino, quien no quiso ser identificado, comentó a La Prensa que se sentía “conmocionado” por el suceso: “Fue bastante caótico anoche con todas las luces y la gente”. Por su parte, la alcaldesa de Moorhead, Shelly Carlson, había expresado anteriormente a KVRR : “Esta es una tragedia absolutamente horrible, que se hace aún más conmovedora ya que está cerca de las festividades. Me duele el corazón por la familia y los amigos que recibieron esta devastadora noticia durante el fin de semana”.

De acuerdo con el reporte de The Sun, la policía indicó que no había encontrado signos de violencia o de entrada forzada en la casa donde ocurrió la tragedia días antes de Navidad, por lo que los agentes policiales no están buscando activamente a ningún sospechoso.

Rogel Aguilera, un inmigrante de 26 años y de origen cubano, quien fue condenado por homicidio vehicular y otros cargos, testificó que intentó frenar de golpe su camión semirremolque en el que transportaba madera el 25 de abril de 2019, pero dijo que los frenos no funcionaron. Pero los fiscales se centraron en su decisión de no tomar ninguna rampa para camiones fuera de control mientras viajaba a unas 85 mph en la Interestatal 70, al oeste de Denver.

Rogel Aguilera estalla en llanto y envía mensaje (pulsa en la imagen para ver el video)

En el momento de la sentencia, a Rogel Aguilera se le brotaron las lágrimas al dirigirse al tribunal y pidió perdón a las familias de las víctimas. “No soy un criminal. No soy un asesino. No soy un homicida. Cuando veo mis cargos, estamos hablando de un asesino, que no soy yo. Nunca he pensado en hacer daño a nadie en toda mi vida”, expresó conmovido.

Bruce Jones, juez del tribunal de distrito, impuso la fuerte sentencia tras considerar que era la pena mínima obligatoria según la ley estatal, informó el periódico The Denver Post. “Afirmaré que, si tuviera la discreción, no sería mi sentencia”, comentó el juez durante la dramática audiencia.