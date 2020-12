Nancy Pelosi aseguró que los demócratas están listos para regresar al Congreso y aprobar el incremento de los pagos directos esta misma semana

Las declaraciones de Pelosi ocurren en respuesta a la petición de Trump de aumentar el segundo cheque de 600 a 2,000 dólares

“¡Esto se puede hacer antes del mediodía de la víspera de Navidad!”, dijo Pelosi en Twitter

La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, respondió a la petición de Donald Trump sobre aumentar de 600 a 2,000 dólares los pagos directos a los contribuyentes.

Pelosi aseguró que los demócratas están listos para regresar al Congreso esta misma semana y aprobar el incremento de los pagos directos, informó la agencia Efe.

“Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los pagos directos. Al final, el presidente acepta 2,000 dólares. Los demócratas están listos para llevar esto al pleno esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos a hacerlo!”, dijo Pelosi en Twitter.

Los líderes de la actual oposición instaron a los republicanos a modificar la cifra de asistencia directa para alcanzar la cantidad sugerida por el presidente para paliar la crisis económica.

Este miércoles, Pelo instó a través de sus redes sociales a que el presidente firme el proyecto de ley para mantener abierto el gobierno.

“!Señor presidente, firme el proyecto de ley para mantener abierto el gobierno! ¡Inste a McConnell y McCarthy a que estén de acuerdo con la solicitud de consentimiento unánime demócrata para pagos directos de 2,000 dólares! ¡Esto se puede hacer antes del mediodía de la víspera de Navidad!”, escribió la demócrata.

El presidente Trump arremetió contra el paquete de ayuda bipartidista contra la pandemia por 900.000 millones de dólares que fue aprobado recientemente por el Congreso e insinuó que podría no firmarlo, informó The Associated Press.

Trump calificó el paquete de estímulo de “vergüenza” en un video que compartió en Twitter y dijo que los pagos de 600 dólares incluidos en el rescate son “ridículamente bajos”.