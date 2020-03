Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este domingo del fallecimiento de un segundo paciente por el coronavirus en el país, muerte que se registró en el estado de Washington, el mismo donde el sábado falleció la primera víctima por el COVID-19 en el continente americano, informa EFE.

El Departamento de Salud Pública del Condado de King, donde se asienta la ciudad de Seattle, indicó que el fallecido es un hombre de unos 70 años y que tenía condiciones médicas previas que le hacían paciente de riesgo.

