Un seguidor del presidente Donald Trump quien donó 2,5 millones de dólares para investigar el supuesto fraude electoral ahora quiere que le devuelvan el dinero.

The Guardian reportó que el acaudalado seguidor de Trump es Fredric Eshelman, un empresario de Carolina del Norte quien indicó que le dio el dinero a True the Vote, un grupo de “ética electoral” pro-Trump en Texas.

Ese grupo prometió presentar demandas en siete estados bisagra como parte de su campaña para “investigar, litigar y exponer sospechas de votaciones ilegales y fraude en las elecciones generales de 2020”.

Sin embargo, de acuerdo con una demanda que Eshelman presentó esta semana en Houston, que fue reportada por primera vez por Bloomberg, True the Vote abandonó sus acciones legales, suspendió su campaña Validate the Vote 2020 y se negó a devolver sus llamadas telefónicas cuando exigió una explicación, apuntó The Guardian.

El seguidor de Trump, fundador de una compañía de capital de riesgo llamada Eshelman Ventures llc, contó en la demanda que pidió actualizaciones “de manera regular y repetida” a True the Vote, pero sus “solicitudes se cumplieron consistentemente con respuestas vagas, lugares comunes y promesas vacías”.

Según The Guardian, la falta de éxito de True the Vote para lograr impugnar el resultado de las elecciones parece reflejar la situación del propio Trump, cuyo equipo ha perdido 38 acciones judiciales desde las elecciones del 3 de noviembre.

La derrota más reciente fue en Pensilvania, donde un panel de la corte de apelaciones federal criticó al equipo legal del mandatario por presentar un caso sin mérito.

El diario The Guardian mencionó que True the Vote no respondió de inmediato un correo electrónico que le envió en busca de comentarios, así como tampoco contestó a la solicitud de comentarios que le pidió Bloomberg.