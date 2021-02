Hasta el momento no se tienen más datos respecto a quienes fueron los secuestradores o el móvil del plagio al integrante del equipo de la Banda Jerez.

“Taxista desaparecido. Se llama Jesús Gaitán Valdéz, conduce el taxi 147, salió hoy en la madrugada a Monte Escobedo y hasta el momento no se tiene información de su paradero”, se lee en la fotografía del chofer de la Banda Jerez.

“Durante ese tiempo siguieron los insultos, no hubo ningún tipo de agresión física, yo solamente seguía rezando y respondía a sus preguntas con toda la verdad” confesó Héctor Sandarti sobre su secuestro.

“Yo la verdad nunca había sido asaltado, ni mucho menos secuestrado, así que mi reacción fue como en las películas, levanté las manos, puso su pistola en mi costado y me dijo acompáñame, en ese momento me di cuenta de que la cosa posiblemente iba a ponerse aún peor”.

Tras confesar esto, Héctor Sandarti continuó narrando como fue víctima de secuestro a mediados de 2001.

Cuando los secuestradores y él se encontraban abordando ya un tercer auto, los hombres lo echaron en la parte de atrás, mientras le amarraron las manos y le vendaron los ojos, esto provocó que el actor se imaginara lo peor:

“Esa vocecita negativa que todos los seres humanos tenemos me decía: Esto aquí acabó, a mí se me hace que estos cuates se confundieron, creen que soy otra persona y me van a matar”, confesó.

“Pasaron unos minutos y no escuché nada, de repente sentí como el auto se empezó a mover de manera muy rápida, por mi mente pasó, me van a aventar por un barranco”.

Afortunadamente para Héctor no fue así, ya que cuando llegaron al lugar en donde lo tendrían de rehén, entabló una conversación con uno de sus secuestradores de nombre Charlie, nombre que por supuesto no era real:

“Hablamos de Dios, de religión, de la vida, un montón de cosas, de mi carrera, de su familia, mis sueños, de cómo había llegado a México” el conductor también destacó el trato amable de quienes lo habían secuestrado.

¿Quieres enterarte de más y de cómo Héctor logró salvarse de su secuestro? Continúa leyendo la siguiente página.

Archivado como: Marco Flores y Banda Jerez secuestro