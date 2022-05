Cuéntame acerca de este reencuentro también con la pajarita con Juliet ; ” No, trabajar con Juliet siempre es muy chévere. Juliet es una gran actriz, es tremenda actriz y la admiro muchísimo. Es muy recursiva, realmente es muy talentosa y trabajamos muy chévere. Creamos esos códigos y como esa confianza en la producción anterior, quisimos entonces estar disfrutándolo muchísimo. Me encanta trabajar con ella”.

A los nueve años estabas haciendo teatro musical. ¿No sientes que de alguna forma te te quitó algo de tu niñez? "No sabes que no, al contrario, yo siento que a mí me ayudó muchísimo porque en Missy, que fue donde yo empecé a los nueve, a los diez años. Realmente tenía un grupo de amigos muy chévere porque era una compañía musical, entonces había niños, entonces era chévere porque ahí vivía todo".

Sebastián Martínez nuevos retos: Decías que habías dejado las motos por un tiempo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión en aquel en aquel momento?

Si yo creo que obviamente estaba muy influenciado por todo lo de los papás y claro, mi papá estuvo en la moto toda la vida. De hecho la primera moto que compré fue con mi papá, tenía 16 años. Yo creo que lo de las motos tal vez no debe ser tan viejo. Yo creo que solo las motos de que le di una pausa fue cuando llegó Amador, mi hijo que me puse ahí como una pausa y desde ese entonces la tomo con más tranquilidad y con el me cuido muchísimo más”.

¿Cómo es ser papá de Amador? "Pues si eso llegó así, tal cual, la Katy estaba, estaba tendiendo y le llegó así, Amador y yo ¿qué? No, yo creo que se debe llamar Amador y yo wow, me encantó. Además no conozco, no conozco ningún Amador, conozco de apellido Amador, pero no de nombre Amador y me parece tan lindo y le hace mucho honor a lo que es él".