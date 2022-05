Carmen Villalobos y Sebastián Martínez hablan en exclusiva para Mundo Hispánico

Revelan detalles de la novela de Telemundo, “Hasta que la plata nos separe”

Son los protagonistas de esta divertida telenovela Este 10 de mayo, la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo, estrenó una de las telenovelas colombianas con más éxito en la tv. “Hasta que la plata nos separe” llegó a las pantallas de los Estados Unidos protagonizada por los reconocidos actores, Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. Cabe mencionar que “Hasta que la Plata Nos Separe” relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Carmen Villalobos y Sebastián Martínez protagonistas de Hasta que la Plata Nos Separe Alejandra Maldonado es una mujer elegante, hermosa, de gustos refinados con mucha clase y la exitosa Gerente de Ventas del concesionario de automóviles Ramenautos. Ella maneja y motiva al grupo de vendedores de la empresa y es gracias a su carácter y conocimientos, cada fin de mes alcanzan sus metas. Su vida dará un giro de 180 grados cuando el destino cruza a Alejandra con Rafael (Sebastián Martínez) en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos, no volverán a ser las mismas. Por su parte Rafael Méndez es un carismático comerciante, vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen humilde. Es un buen tipo, ético, inteligente, noble, recursivo de buen corazón y principalmente un buen hijo que tras el abandono de su padre que nunca conoció se ha hecho cargo de su madre Eleonor de Méndez (Alina Lozano) y de su hermana Milena (Stephania Duque).

Carmen Villalobos Sebastián Martínez: ¿Cómo se emocionaron cuando les presentaron este proyecto, cómo fue la invitación? CV: “Yo venía de hacer “Café con Aroma de Mujer” en un personaje antagónico, que me ha traído muchas satisfacciones a nivel personal y en mi carrera. Y cuando se presentó la oportunidad de hacer Hasta que la plata no separe”, no lo dudé. Definitivamente es un personaje maravilloso que yo decía tengo que hacerlo. Siempre he tenido la gran fortuna de interpretar personajes maravillosos”. SM: “Ha sido una maravilla y lo hemos estado hablando con Carmen y tener la oportunidad de interpretar. Y que en tu carrera te llegue esta fortuna de hacer un papel de un personaje, de un personaje como los que escribía Fernando Gaitán y en este caso adoptado por Juan Carlos Pérez. Pues es realmente no hay como agradecerlo y ha sido realmente espectacular. Los hemos disfrutado muchísimo y estamos muy agradecidos”.

Carmen Villalobos Sebastián Martínez: Carmen tú hablabas acerca de que te llega también en un momento bien interesante, ¿estás acostumbrada a los retos? "Honestamente, sí creo que hice comedia en mi primer proyecto cuando arranqué mi carrera como actriz hace 20 años y hasta ahorita se vuelve a dar esta oportunidad. Ha sido maravilloso, ha sido todo un reto, porque creo que la gran mayoría de mis compañeros son muy buenos haciendo comedia y es fabuloso encontrarle el timing. Yo soy como una esponjita y me encanta escuchar, me encanta aprender, yo sigo aprendiendo y eso me gusta y la verdad lo tengo que decir. Ha sido un gran placer tenerte como compañero porque aprendo de ti todos los días y ver lo comprometido que Sebastián es con su personaje. Ver a todos mis compañeros también lo comprometidos que son y cómo se disfrutan".

¿Cuéntame acerca de tu personaje Rafael Méndez? "Es que tiene muchas cosas muy bonitas. Comparto cosas con Rafael, digamos Yo me creo los cuentos toda la vida me ha pasado que me creo los cuentos que me echan y me han hecho unas terribles porque soy inocente y me creo las cosas". "Entonces eso es bonito y me gusta mucho el personaje que su sentido del humor es a través de decir la verdad como, nadie es capaz de decirla, entonces él la dice sin mala intención. Pero pero el de decir la verdad a veces es causa mucha gracia porque queda como que digo entonces es divertido".

¿Cuéntame acerca de Alejandra? CV "Tiene que ver mucho conmigo, es muy sonriente, muy chévere y un genio de nada. Tengo mi temperamento, no, yo la verdad tengo que confesar que yo he exorcizado ciertos demonios con Alejandra, o sea, como que hay momentos en que yo digo 'no, espérate, esto lo está haciendo Carmen, lo está haciendo Alejandra', porque yo creo que a Sebastián le consta y me dice 'Carmen'". SM: "No, trato de no pensar que debo suponer que un personaje va a superar al otro. Trato simplemente de hacerlo con todo el corazón y con toda la entrega y de la verdad, también he sido muy afortunada de que han llegado a mí papeles muy bonitos que me han permitido hacer distintas cosas y pero no es lo que me llega, lo hago con toda la pasión, con toda la entrega y ya el resto no está en manos de uno. También he hecho personajes muy malos".