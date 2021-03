Muchos usuarios consideran que el joven, que sale en los videos tiene un parecido ‘increíble’ con el hijo del Chapo Guzmán, mientras que otros tantos dicen no concordar con la similitud, sin embargo los videos de la cuenta @jogastel, ya cuentan con miles de reproducciones. Para ver el video dé click aquí

Pese a que muchos consideran que el ‘gemelo’ del hijo del Chapo si tiene un gran parecido con el verdadero Ovidio Guzmán, otros tanto nos lo creen así y lo dejaron claro en los comentarios. “No se parecen”, “no más por el cabello, no es el, no es lo mismo pero más barato”, “Nada que ver con el ‘señorón Guzmán”, fueron algunos de los comentarios.

El atractivo del joven ‘gemelo’ de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, no pasó desapercibido ya que cientos de usuarias de redes sociales se han ‘desvivido’ en halagos. “Que guapo”, “me encantas”, “chiquito hermoso”, “Que guapo está usted”, “hermoso”, “chulada”, “me enamore”, fueron algunos de los muchos halagos que recibió tras volverse viral.

“Ya paren todo, no quiero más desmadre”, fue la frase que utilizó Ovidio Guzmán para intentar ordenar el cese de la violencia que se desató en la ciudad mexicana tras su detención. Imágenes de hombres fuertemente armados por las calles de Culiacán dieron la vuelta al mundo en pocos minutos, dando paso al llamado “Culiacanazo”.

“Ya dile a tu gente que pare todo”, le dice un oficial con el rostro cubierto al hijo del Chapo, cuando fue detenido. “Ya paren todo, oiga. Ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo, por favor. Ya tranquilos, ya ni modo… Ya no quiero que haya desmadres”, dijo Ovidio, según el diario mexicano el País. Sin embargo, resultó en todo lo contrario.

AMLO ordenó liberación de Ovidio Guzmán

El año pasado, el presidente de México reconoció que fue el quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo el mandatario mexicano.

“Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”, afirmó AMLO, pese a que un día después del violento evento, aseguró que sólo había ‘respaldado’ la polémica liberación.