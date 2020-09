Se filtra foto de Xavier Ortiz donde revela lo que sufría por su hijo

En la imagen aparece celebrando uno de sus últimos cumpleaños

El exGaribaldi atravesaba una pelea por la custodia de su único hijo

Xavier Ortiz foto hijo. Luego de que la exesposa de Xavier Ortiz rompió el silencio tras su inesperada muerte, se ha filtrado una foto en la que el artista mexicano reveló lo que estaba sufriendo por su hijo.

La foto fue publicada por el propio Xavier Ortiz a principios de 2019 en su cuenta de Instagram y en ella aparece junto a su hijo, Xavier Ortiz de León, denunciando que una vez más no lo dejaron festejar su cumpleaños junto a él.

“Hoy cumples 7 añotes papi, esta foto es de mi cumple y lloro porque no me dejaron hacerte ni un pastelito, ya nos tocará festejar a lo grande hijo, de eso yo me encargo, te amo”, escribió el exGaribaldi junto a la imagen publicada el 12 de enero de 2019.

En su mensaje no da más detalles, pero dado que estaban atravesando una separación y peleaban por la custodia del niño, ahora de ocho años de edad, se entiende que el artista se refería a su ex, Carissa de León, especialmente por los mensajes de apoyo que comenzó a recibir en ese entonces.

“¡No llores! ¡Él sabe que tiene un papá que lo ama y eso es lo mas importante! ¡Saludos desde Brasil!”, le consoló una seguidora.

“¡Ánimo amigo, tu hijo sabe cuánto lo amas y pronto vendrá el tiempo de recompensa para ambos!”, le escribió alguien más en aquella ocasión.

Pero tras el suicidio del exGaribaldi el martes pasado, todo empeoró para su exesposa, Carissa de León y te contamos por qué en la siguiente página.

