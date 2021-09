El oficial de policía de New Haven, Robert Ferraro, de 34 años, un miembro de la fuerza durante seis años, era quien estaba al volante de un Rolls Royce 2020 junto a otros tres oficiales y dos mujeres como pasajeros cuando se registró el accidente alrededor de las 4.00 de la madrugada del viernes, indicó Fox 5 de Las Vegas.

Un trágico accidente se cobró una vida. Cuatro policías se estrellaron en Las Vegas y uno de ellos murió, mientras que el compañero conductor está siendo acusado de conducir bajo la influencia (conocido como DUI, las siglas en inglés de Driving Under Influence).

La jefa de policía de New Haven, Renee Domínguez, rindió homenaje al difunto oficial, quien acababa de ser asignado a la Fuerza de Tarea de Tiroteos del departamento, en una conferencia de prensa ofrecida el sábado, acotó Fox 61, de Hartford, también citado por Fox News en su reporte publicado en la madrugada de este domingo.

El Rolls Royce finalmente se volcó y quedó en posición regular después de que un pasajero del asiento delantero saliese expelido. Ese pasajero, identificado posteriormente como el policía Joshua Castellano, de 35 años y residente de New Haven, un veterano con siete años en el departamento, fue declarado muerto más tarde en un hospital, informó Fox 5.

“En la academia, sabías que Josh tenía algo, ese algo que no se puede enseñar. Conocía a todo el mundo hasta el punto de que recibimos un mensaje de texto de una mujer quien vive en Westville Manor, donde patrulló inicialmente, diciendo que su corazón estaba roto y llamándolo por el apodo que le habían dado en Westville Manor. Él no solo tocó (los corazones) a los hombres y mujeres de este departamento de policía, sino también a la comunidad”, expresó Domínguez.

Además, el conductor fue suspendido con obtención de sueldo por el Departamento de Policía de New Haven, agregó la jefa policial Renee Domínguez a los periodistas durante la conferencia, según indicó el periódico New Haven Register.

Después del trágico accidente y de ser acusado, el policía Robert Ferraro fue puesto en libertad hasta la siguiente audiencia con la condición de que no se metiera en problemas, evitara el alcohol y usara un dispositivo de monitoreo, informó el diario New Haven Register.

Sigue la investigación

Los otros dos policías de New Haven que iban en el automóvil fueron identificados como Matthew Borges y John Truhart, y las mujeres, quienes no fueron identificadas, eran de San Antonio, Texas, detalló el Register. No se especificó sobre sus condiciones de salud.

Ni Matthew Borges ni John Truhart serán puestos en licencia (suspendidos), mencionó la jefa de policía de New Haven. La investigación sobre el fatal accidente sigue activa por parte de los agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, informó Fox 61.